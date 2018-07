Český vodní slalomář Chaloupka se stal mistrem světa do 23 let

„Před dvěma týdny jsem přešel na jiný typ lodi. Spousta lidí to považovala za dost riskantní. Ale my jsme byli s trenérem stoprocentně přesvědčení, že to je dobrý tah,“ uvedl Chaloupka v tiskové zprávě.

„Všechno bylo super až do chvíle, kdy se mi ji asi před týdnem podařilo dost blbě zlomit. Dost mě to vzalo. Myslel jsem, že už nebude ve stavu závodit, ale přes noc mi ji pomohl opravit trenér Jířa Prskavec,“ dodal.

Z kvalifikace postoupil jako druhý, v semifinále byl sedmý. „Věděl jsem, že šance na titul je, ale že bych na vítězství nějak intenzivně myslel, to ne. Spousta favoritů ve finále chyběla, ale nebylo to tak, že bych si jel pro vítězství. Na startu ze mě nervozita oproti semifinále výrazně spadla. Užil jsem si to, a že to dopadlo takto, je jen krásný bonus,“ radoval se Chaloupka.

Juniorský kanoista Petr Novotný skončil pátý. Kajakářka Kateřina Beková byla mezi juniorkami čtvrtá a Antonie Galušková osmá.