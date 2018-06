Kanoistka Fišerová skončila na Světovém poháru na Slovensku druhá

Vicemistryně světa nestačila na Slovensku jen na suverénní Australanku Jessicu Foxovou, jež na úvod seriálu zkompletovala double po sobotním vítězství mezi kajakářkami.

Fišerová po 18. místě v kvalifikaci a sedmém v semifinále předvedla v boji o medaile poprvé jízdu bez penalizace a v čele pořadí vydržela až do startu poslední soupeřky. Pětinásobná mistryně světa Foxová ale jela bravurně a zvítězila s více než sedmisekundovým náskokem.

„Jessica dnes jela úplně jinou ligu, takže si to zlato určitě zasloužila. Moje jízda byla podle mě povedená, i když trenér (Lukáš Kubričan) tam vždy něco najde. Ale jinak jsem s jízdou spokojená,“ pochvalovala si Fišerová.

Ke stříbru jí pomohly i chyby úřadující světové šampionky a stříbrné medailistky z letošního mistrovství Evropy Mallory Franklinové, jež se kvůli čtyřsekundové penalizaci musela spokojit jen s bronzem.

Pro Fišerovou, která už v sobotu skončila druhá spolu s Jakubem Jáněm v závodě smíšených deblkanoí, byl výsledek náplastí na neúspěch na domácím ME. V Troji na začátku června po dodatečné penalizaci nepostoupila ze semifinále a nemohla obhajovat stříbrnou medaili. Tu pak získala právě Franklinová, vítězka z Prahy Rakušanka Viktoria Wolffhardtová skončila v Liptovském Mikuláši šestá.

„Jsem ráda, že mi to po té nepovedené Evropě vyšlo na to stříbro tady. Jsem nadšená, protože jsem to na prvním Světovém poháru vůbec nečekala,“ dodala Fišerová. Druhá česká závodnice Gabriela Satková obsadila v semifinále 24. místo.

„Se dvěma šťouchy se vyhrávat nedá,“ litoval Prskavec

Prskavec pod Tatrami vyhrál semifinále před Vítem Přindišem a ve finále byl nejrychlejší ze všech. Jenže jízda na hranici rizika ho stála dva dotyky branek i umístění na stupních vítězů. S jedním „šťouchem“ by bral stříbro. Takto se z vítězství po téměř čtyřech letech radoval Němec Sebastian Schubert, Prskavce porazili ještě Polák Dariusz Popiela a britský olympijský vítěz Joseph Clarke.

„Se dvěma šťouchy se vyhrávat nedá,“ litoval Prskavec. „Na druhou stranu, myslím, že jsem zajel první část tratě přesně, jak jsem si řekl. Pak mi to trochu ujelo a měl jsem tam první dotyk. S jedním dotekem musíte už začít trochu riskovat a jít na hranu a já asi udělal špatný rozhodnutí, že jsem to chtěl zkrátit na místě, kde to asi úplně nešlo. Tam jsem dal ten druhý dotek a bylo tak trochu po nadějích,“ popsal exmistr světa i Evropy.

Luboš Hilgert rovněž se čtyřmi trestnými sekundami skončil šestý těsně před obhájcem celkového prvenství v SP Vítem Přindišem, jenž jel čistě, ale pomalu. Mistr světa Ondřej Tunka vypadl v semifinále a do seriálu vstoupil 31. místem.