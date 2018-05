PŘÍMÝ PŘENOS: Vodní slalomáři bojují o reprezentační nominaci

Nejnabitější se jeví kategorie K1. Úřadující mistr a vicemistr světa v kajaku, Ondřej Tunka a Vít Příndiš, kteří navíc na loňském světovém šampionátu ve francouzském Pau společně s Jiřím Prskavcem ovládli kategorii hlídek, mají reprezentační místenku jistou.

O poslední volné místo v nominaci by se podle očekávání měli střetnout Prskavec a Vavřinec Hradilek, bez šancí však nejsou ani Luboš Hilgert či Ondřej Cvikl.

Mezi ženami má už nyní jistotu nominace dvacetiletá Tereza Fišerová, stříbrná z loňského mistrovství Evropy (Tacen) i mistrovství světa (Pau) na kanoi C1. Ve hře tak budou už pouze dvě místa. Fišerová navíc znovu pojede nominační závody i mezi kajakářkami, kde bude usilovat o zařazení do reprezentace do 23 let.

Na velkých akcích mohou startovat tři české lodě v každé kategorii. Ze čtyř nominačních závodů se počítají tři nejlepší výsledky. Za týden pokračuje kvalifikace na kanálu v Troji.