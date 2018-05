Vodáci válčí o národní tým. Tahákem je souboj olympijských medailistů

Mezi kajakáři je totiž jen jedno volné místo, protože zlatý z MS Ondřej Tunka a vicemistr světa Vít Přindiš mají účast v reprezentaci jistou.

Bronzový medailista z OH 2016 a mistr světa z roku 2015 Prskavec upozorňuje, že do nominačních bojů mohou zasáhnout i další kajakáři. „Jsou tu další lidi, kteří mají obrovskou motivaci jet doma Evropu. A dávají tomu hodně. Je nás pět, kteří se porveme o to poslední místo,“ uvedl v tiskové zprávě. Sám se cítí skvěle. „Forma je dobrá. Potřeboval jsem jít s váhou dolů a nakonec se mi to hodně povedlo. Od ledna jsem zhubl pět kilo,“ pochvaloval si.

Na velkých akcích mohou startovat tři české lodě v každé kategorii. Ze čtyř nominačních závodů se počítají tři nejlepší výsledky.

Ve výborné kondici je i stříbrný medailista z OH 2012 v Londýně Hradilek, který před pěti lety v Praze získal světový titul. Jedenatřicetiletý kajakář se zbavil různých zdravotních problémů, které ho v posledních letech trápily. „Jsem hrozně rád, že jsem začal spolupracovat s trenérem a fyzioterapeutem v jedné osobě Jakubem Kmetkem. On se mnou strávil celou Austrálii, takže na mě dával docela pozor,“ řekl Hradilek na setkání s novináři. Pomohla mu kompenzační cvičení.

Na nominační závody se těší. Jsou pro něj šancí zúročit formu, kterou nabral během několikaměsíční přípravy. „Vnímám to úplně stejně jako jinou nominaci. Ten fakt, že tam jedeme o jedno místo, už jsem taky zažil, protože jsme jeli společně o jedno místo o olympiádu,“ řekl kajakář, kterého Prskavec před dvěma lety připravil o šanci startovat v Riu. Také Hradilek si ale myslí, že soupeřů v boji o reprezentaci může být více. „Dokonce i z juniorských řad. Takový Tomáš Zima jezdí rychle a kupodivu i docela stabilně,“ poznamenal.

Díky překvapivému světovému titulu z Pau má poprvé v životě nominaci jistou Tunka. „Já se strašně těším, že si to budu užívat a fandit kamarádům,“ pochvaloval si. Chystá se na všechny čtyři nominační závody, které jsou zároveň součástí Českého poháru. „Chtěl bych předvést i slušný výkon, aby se neřeklo, že jezdím čočku a že si to zaslouží někdo jiný.“

Ve stejné pozici je i Přindiš, pro něhož je to rovněž premiéra v roli přednominovaného závodníka. „Většinou jsem byl v té druhé roli, že jsem bojoval o jedno místo. Jsem moc rád, že nominaci teď s klukama nemusím jet, protože když jsem je viděl na tréninku, tak jezdí výborně a nechtěl bych s nimi o to jedno místo bojovat,“ řekl. Nemusel ladit formu na nominační závody a bude se koncentrovat na vrcholy sezony.

Stříbrná medaile na loňském MS zajistila start na vrcholné akci rovněž kanoistce Tereze Fišerové. Dvacetiletá vodní slalomářka znovu pojede nominační závody i mezi kajakářkami, kde bude usilovat o zařazení do reprezentace do 23 let.