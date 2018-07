Vodní slalomáři Bárta a Satková jsou juniorskými mistry světa

Bárta ve finále zvítězil o 92 setin sekundy před Anatolem Delassusem z Francie. „Jsem strašně šťastný. Říkal jsem si, že když postoupím do finále, tak to bude úplně úžasné a pak už to může být jenom lepší. Takže fakt paráda,“ řekl novopečený mistr světa v tiskové zprávě.

Největší soupeřkou Satkové byla domácí Italka Marta Bertoncelliová, pomalejší o 79 setin. „Je to úžasný pocit, ani to nejde popsat. Je to radost, údiv, všechno dohromady. Je to super. Finálová jízda byla hodně povedená, ale ke konci mě chytl válec. To jsem měla strach jako nikdy a jsem ráda, že to vyšlo. Je to neuvěřitelné,“ uvedla Satková.