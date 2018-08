Sportovní ředitel Elkov Author: Černý chtěl u nás dát cyklistice všechno

A nyní se odtud odrazil až ke smlouvě ve World Tour v současné stáji BMC. „Chtěl dát cyklistice všechno,“ říká o borci, který v této sezoně získal dva tituly mistra republiky, Vladimír Vávra, sportovní ředitel hradecké stáje.

Josef Černý hovoří o tom, že poslední dva roky ve vašem týmu změnily jeho pohled na cyklistiku. Jak jste to dokázali?

Když jsme ho brali, měli jsme o něm určité informace, které nebyly na první pohled ideální. Pak jsme si s ním sedli a promluvili si a on nám řekl, že cyklistice teď chce dát všechno. Motivovali jsme ho, že je potřeba, aby vyhrával, aby se dostal z role domestika, kterou v CCC dělal. A právě tohle ho potom i trochu nakoplo. Viděl, že ten systém trénování mu přináší i nějaké ovoce, pozoroval své výkonnostní zlepšení. Opravdu tomu dával maximum. Třeba zimu trávil kvůli tréninku ve Španělsku, což pro něj také nebylo jednoduché.

To jste mu navrhli?

My jsme se takové pobyty na jihu vždycky snažili prosadit, ale bohužel u některých závodníků z týmu se nám to nepodařilo, protože do toho nechtěli investovat i své peníze. Tak to přitom funguje: zainvestujete do zimy ve Španělsku a když tam pořádně trénujete, pak se vám to vrátí. Pepa do toho šel a brzy poznal, že bez toho to nepůjde. A my když jsme viděli, jak do toho jde naplno, jsme se mu pak snažili i finančně pomoci, aby to všechno nebylo finančně jen na něm. Jak klub, tak centrum sportu ministerstva vnitra mu tam zaplatily aspoň měsíční pobyt.

Také díky tomu měl tedy letos životní sezonu?

Myslím, že jo, i když hlavně to bylo na něm. Já i trenér Ota Fiala jsme mu byli schopni poradit v tréninku, ale on rady musel plnit. Věděli jsme i z lékařských testů, že jeho organismus vydrží opravdu hodně, a Pepa mu ty velké tréninkové dávky opravdu dával. A všechno se to potom nějak sešlo, i výsledkově.

Jaká by podle vás mohla být v budoucnu jeho role ve worldtourovém pelotonu?

Neznám strategii jeho budoucího týmu, ale pro něj by byly možná vhodné ardenské jednorázovky, kde nejsou až tak dlouhé kopce. Se svojí postavou určitě nebude patřit mezi vrchaře, ale kratší kopce naopak přejede velice dobře a má i dobré vsazení. Je také výborným časovkářem, super klukem do týmu a do party, tohle všechno bude hrát pro něj. Doufám, že tam nebude jen v roli domestika. Samozřejmě, na některých větších závodech ji bude muset plnit, ale měl by dostat příležitost také jet sám na sebe.

Jaký je to pro vás pocit předat z třetidivizního, kontinentálního týmu závodníka až do World Tour?

Po pravdě řečeno, s takovým cílem to se všemi i děláme. S mladými jezdci sice máme dlouhodobější smlouvy do konce jejich působení v kategorii do 23 let, ale i s nimi jsme domluveni, že pokud by dostali nějakou nabídku z World Tour nebo z dobrého prokontinentálního (druhodivizního) týmu, tak jim nebudeme dělat problémy a samozřejmě je pustíme.

Nyní budete shánět náhradu - a nového Černého?

Možná. Máme Jakuba Otrubu, který je také výborným cyklistou na to, jak je mladý. I on je příslibem do budoucna.

Závodí za vás od této sezony i velezkušený Jan Bárta. Pro něj byla první polovina sezony spíše hledáním motivace, že?

Loni v Boře moc nezávodil, což byl problém. Skončil loňskou sezonu v podstatě na Czech Cycling Tour a od té doby neměl závody. Navíc systém závodění ve World Tour je odlišný než u nás v Europe Tour, kde se často závodí a nastupuje od startu do cíle. Ve World Tour se většinou jede natvrdo první hodina, než odjede skupina, pak se jede nějaké tempo, potom naplno poslední kopec a je po závodě. Honza tam měl roli, že chodil do úniků a byl zvyklý na stabilní tempo, kdežto naše závody, hlavně ve Francii, to je masakr a furt se odjíždí. To ho myslím i dost překvapilo, jak ty naše závody jsou intenzivní.

Postupně se však především ve „své“ časovce nachází, ne?

Já myslím, že jo. Je taky poctivým závodníkem a my jsme přesvědčeni, že tu časovku bude mít pořád dobrou. S tím, že je výborným časovkář a že chceme znovu získat republikový titul v časovce, jsme ho i brali. To se nám i podařilo, měli jsme v ní první dva.

V září vlastně symbolické loučení s Josefem Černým zažijete na mistrovství světa v Innsbrucku, kam jste se kvalifikovali i do týmové časovky a on k tomu svými letošními body výrazně přispěl.

Určitě. Ty Pepovy výsledky byly podpořené celým naším týmem, který na něj jezdil. On však na ně samozřejmě musel mít patřičnou výkonnost a musel každý závod odjíždět ve špici.

Co bude na šampionátu v týmové časovce vaším cílem?

Ještě jsme neviděli kompletní soupisku týmů. Má tam být na startu 12 worldtourových stájí a k nim podle kvalifikačního systému 15 nejlepších týmů ze seriálu Europa Tour plus tři rakouské kontinentální stáje. Těžko odhadovat.

Ale do první dvacítky byste se podívali rádi.

To určitě. A kdybychom porazili i nějaký World Tour tým, bylo by to příjemné. Ale je tam pětikilometrový dost těžký kopec s osmiprocentním stoupáním. Uvidíme, kolik lidí z těch našich šesti ho dokáže přejet a jak, aby nám čtyři do cíle zbyli.