V prodloužení jsme si vybrali smůlu, ulevil si vítkovický florbalista Rýpar

Závěr jste přitom měli rozehraný skvěle. V 60. minutě jste vyrovnali z 3:5 na 5:5 a byli jste v laufu. Tušíte, proč to v prodloužení nevyšlo?

Proč to nedopadlo, to nedokážu vyjádřit. Možná jsme si to vybrali v předchozích prodlouženích, která jsme měli opravdu výborná teď v play off. Ale teď to nesedlo, byla tam fatální chyba, kdy jsme v osobní obraně ve vlastním prostoru nechali volného hráče, který to prakticky do prázdné branky zakončil, a byl z toho gól. Naše chyba, fatální, neomluvitelná.

I začátek Superfinále vám vyšel. Brzy jste vedli 3:1, ale další góly jste přidali, až když jste doháněli v závěru dvougólové manko. Čím to?

Řeknu to asi takhle. Nám prostě nesvědčí, když vedeme dvou- nebo tříbrankových rozdílem. Dopláceli jsme na to i v předchozích utkáních play off. Ztráceli jsme ty zápasy, soupeř se na nás pokaždé dotáhl a je to škoda.

Patří soupeři titul zaslouženě?

Nechci říkat, že bych to klukům z Boleslavi za ty roky přál, ale v tomhle zápase byli prostě šťastnější.

Jak na vás působila kulisa ostravského Superfinále?

Diváci byli neskuteční, fantastičtí, byla to naprostá krása je sledovat. Sešlo se jich osm tisíc, bylo to famózní. Já jim tleskám.

Ženská družstva si po takové prohře obvykle pobrečí. Co vy?

Převažuje smutek, ale brzy to bude dobré. Časem budeme vzpomínat na to, že jsme vedli 3:1, ztratili jsme to, ale život jde dál.