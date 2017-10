Cíle musí vycházet z vás, říká muž, který hledá Berdychovy limity

„Oslovil mě v květnu, že sledoval moji práci a sociální sítě. A cítil jsem z jeho slov, že se chce posunout. To mě moc potěšilo,“ popsal MF DNES a iDNES.cz Schlesinger, muž, který pomáhá sportovcům v oblastech výživy, regenerace a mentální přípravy.

Jedním slovem svou práci označuje jako sporthacking – zakládá si na tom, že všechny zmíněné oblasti jsou propojené a navzájem se ovlivňují. V referencích má řadu českých i zahraničních reprezentantů, třeba fotbalistu Lukáše Pokorného, hokejistu Michala Jordána či florbalistu Toma Ondruška.

Na konci jara pak přibyl tenista Berdych, toužící i ve 32 letech odrážet nápory dravých a povětšinou mladších vyzývatelů. „Řekl mi, že chce zjistit své limity,“ vzpomínal Schlesinger.

Tenisová sezona letí a nečeká, a tak se i Schlesinger rovnou pustil do práce. Udělal Berdychovi podrobné testy, sledoval ho při tréninku, poté s ním vyrazil i do londýnského Queen’s Clubu pozorovat ho při turnaji.

Na základě této analýzy stanovili s Berdychem oblasti, na kterých budou pracovat. Začali s úpravou výživy a nasadili bylinné doplňky. „Strava ovlivňuje vaše kognitivní funkce, srdce, mozek, vnímání. Souvisí také s psychikou,“ přibližuje Schlesinger. Rovněž Berdychovi radí, jak regenerovat pomocí třeba chladu či dechu, což je účinné nejen pro regeneraci samotnou, ale i pro vyplavování hormonů, které ovlivňují náladu a psychiku.

V neposlední řadě pracuje Schlesinger s nejlepším českým tenistou posledních let i na mentální přípravě. To souvisí s programováním mozku a uvědomováním si skrytého potenciálu. „Od sebedůvěry, koncentrace, zklidnění, aby vše naskakovalo ve správný čas a hlavně podle toho, jak si vy sám přejete,“ vysvětluje 32letý Schlesinger.

Efekt se dostavil brzy. Již ve Wimbledonu, kde Berdych obhájil účast v semifinále, si pochvaloval právě Schlesingerův přínos. Kdekdo si všímal u českého tenisty do té doby nezvyklých dechových cvičení na zklidnění mezi výměnami. „Jsou to nové věci, které vás lidsky posunou. Nevím, jestli to sehrálo roli z třiceti nebo z deseti procent. Ale i kdyby šlo o jedno procento, tak je to dobré,“ těšilo Schlesingera.

Berdych byl už tolikrát grandslamovému titulu tak blízko, na všech turnajích velké čtyřky hrál alespoň semifinále. Pokaždé však něco chybělo. Dvojchyba v tie-breaku, pokažený úder v klíčový moment... I proto se spekuluje, jestli s Berdychovým marným bažením po grandslamu nesouvisí psychický blok.

Schlesinger však nabízí jiný pohled: „Tomáš je mezi nejlepšími tenisty na světě, jeho psychika patří k nejlepším. A to je potřeba si uvědomit, i pro sportovce samotného. Často jste okolím ovlivňován. Píše se dokola ‚Berdych a problémy s hlavou‘ – a vy tomu uvěříte,“ vysvětluje. „Věřte, že hráči první stovky nemají špatnou psychiku. Ale většina z nich zdaleka nevyužívá svůj potenciál.“

Jakkoliv lákavě vidina získaného grandslamového titulu vypadá, přehnané upínání se k ní může podle Schlesingera škodit. Čím víc Berdych dumá nad tužbou dobýt největší turnaje, čím víc o chybějících trofejích slýchá, tím víc ho to může svazovat, když o jejich získání doopravdy jde.

„Cíle musí vycházet z vás. Sportovec se často nechá ovlivnit okolím, pak je nervózní a začne na sebe vytvářet tlak. Když opustíte myšlenku, že grandslam musíte dobýt, můžete ho vyhrát snáz,“ míní Schlesinger. „Tomáš má vysokou hráčskou inteligenci, která mu někdy možná brání v úplném uvolnění. Chce se zavděčit ostatním, je to někdy až moc hodný kluk.“

Typickým příkladem bylo třeba angažování tzv. superkouče – krok, do nějž byl Berdych dle svých slov spíš tlačen, než že by vycházel z něj. I proto Schlesinger oceňuje, že tenista našel letos odvahu propustit trenéra Gorana Ivaniševiče, který mu byl přitom předhazován jako muž, jenž ho dovede ke grandslamu.

„Uvědomil si, že to nikam nevede. Necítil se v tom komfortně. Pokud bude dvacátý na světě, bude si tenis užívat a bude celkově šťastný, tak je to důležitější, než kdyby byl pátý a trápil se,“ tvrdí Schlesinger. „Každý fanoušek na to může mít svůj názor, ale ve výsledku je to jedno. Důležité je, co si myslí a co opravdu chce Tomáš.“

Expert ze Zlína, který pracoval i s kanadskou biatlonovou reprezentací, tvrdí, že jejich práce s Berdychem je teprve na začátku. Tím spíš, když po slibném startu na travnatých turnajích zbrzdily Berdycha problémy se zády. V jaké je devatenáctý hráč světa formě, napovědí nadcházející turnaje v Asii a evropský finiš sezony.

I kdyby Berdych už v kariéře nevyhrál jediný fiftýn, stydět se za ni rozhodně nemusí. Ale i v 32 letech dělá vše pro to, aby zjistil, co je skutečně schopný dokázat.

Schlesinger je jeho novým průvodcem.

Tomáš Berdych po Laver Cupu: