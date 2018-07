Vettel odpověděl na obvinění Ferrari. Tohle se Hamiltonovi líbit nebude

Hamilton do domácího závodu odstartoval z pole position, ale v první zatáčce se střetl s finským jezdcem Ferrari. Britský pilot vyjel z trati, propadl se na 17. místo, nakonec se však i díky dvěma zpomalovacím vozům dokázal vrátit na druhou pozici.

Přesto nebyl lídr Mercedesu spokojený, chtěl vyhrát. A jako hlavního viníka označil Kimiho Räikkönena, jehož manévr prý nebyl tak úplně náhodný. Fin po závodě uvedl, že udělal chybu a trest si plně zaslouží. A jak se zdá, upřímnost se ve formuli 1 nenosí.

„Už je to druhý závod, kdy ferrari vyřadilo jeden z mercedesů. Zajímavá taktika. Já i Valtteri jsme kvůli tomu ztratili hodně bodů,“ uvedl Hamilton. Šéf stáje Mercedes Toto Wolff navíc uvedl, že se tým bude ptát, zdali incident způsobila chyba nebo záměr.

„Cože? Takové věci se přece stávají. Je hodně hloupé myslet si, že něco z toho, co se stalo, bylo úmyslné,“ nechal se slyšet Sebastian Vettel. „Navíc bych měl problémy, být tak šikovný, abych někoho vyřadil. Proč bych to dělal? Ve Francii jsem přišel o přední křídlo a zničil si závod. Vůbec by nedávalo smysl, způsobit úmyslně kolizi.“

K obvinění se vyjádřil i Kimi Räikkönen, jehož střet s Hamiltonem na Silverstonu zlobu stáje Mercedes odstartoval. „Je hodně směšné přijít s obviněním, že jsem si záměrně zablokoval kolo a vrazil do soupeře. Byla to nešťastná náhoda,“ uvedl finský závodník.

K poslednímu známému případu ovlivnění závodu formule 1 úmyslnou nehodou došlo v roce 2008 při Velké ceně Singapuru, když na příkaz týmu Renault havaroval Nelson Piquet junior a umožnil tak vyhrát týmovému kolegovi Fernandu Alonsovi. Následovala obří pokuta pro stáj a šéfové stáje museli ve fomuli 1 skončit.