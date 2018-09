Synek, dvojka bez kormidelníka i lehký dvojskif jsou ve čtvrtfinále MS

Pětinásobný světový šampion Synek svou úvodní rozjížďku vyhrál, Podrazil s Helešicem postoupili z druhého a Vraštil se Šimánkem ze třetího místa.

Synek i Podrazil s Helešicem do Bulharska přicestovali až v sobotu, vstup do MS ale zvládli. Synek vedl od startu do cíle a druhého Bendeguze Petervariho Molnára z Maďarska porazil o více než šest sekund.

„První kilák byl standardní, druhý jsem jel trochu volněji,“ řekl Synek ČTK. Celkově byl spokojený. „Po delší době se potřebuji najít a chytit rytmus. Myslím ale, že to půjde dobře. Dnes to bylo v pohodě a nikdo nezlobil. Čtvrtfinále už ukáže více,“ uvedl pětatřicetiletý svěřenec trenéra Milana Dolečka.

Podrazil s Helešicem prohráli jen se zkušenou chorvatskou posádkou Miloš Vasič, Nenad Bedik. „Vstup do mistrovství byl z naší strany lehce rozpačitý, ale tak to bývá vždy při našem prvním závodě. Doufejme, že v úterý předvedeme výkon, se kterým budeme spokojeni,“ řekl Helešic.

Vraštil se Šimánkem prohráli s italskou posádkou Stefano Oppo, Pietro Ruta, obhájci stříbrných medailí z loňského MS, a čínskou dvojicí Čang Č’-jüan, Čchen Sen-sen.

Čtyřka bez kormidelníka Matěj Tikal, Matyáš Klang, Petr Melichar, Jakub Grabmüller dojela třetí a čekají ji opravy stejně jako párovou čtyřku žen ve složení Lucie Žabová, Helena Hlasová, Miroslava Topinková, Alena Schejbalová, která byla čtvrtá. Obě posádky tak neúspěšně bojovaly o přímý postup do semifinále.

Další dvě české posádky, které se na světovém šampionátu představí, se do závodů zapojí v pondělí. O přímý postup do finále bude bojovat párová čtyřka lehkých vah Jan Cincibuch, Jan Vetešník, Milan Viktora, Jiří Kopáč a premiérové vystoupení čeká i ženský dvojskif Lenka Antošová, Kristýna Fleissnerová.