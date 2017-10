Synek před patnáctým finále v řadě: Bez medaile budu smutný

„Semifinále je vždy nejhorší závod a teď už to můžu jen vylepšit. Když bych odjížděl bez medaile, tak samozřejmě budu smutný, ale na druhou stranu je to sport,“ řekl Synek ČTK po páteční jasné výhře v semifinále. „Jsem popatnácté v řadě ve finále a to je už samo o sobě dobrý výsledek,“ podotkl.

Čtyřiatřicetiletý veslař nechyběl v bojích o medaile na světovém šampionátu od roku 2002, kdy ještě jezdil na dvojskifu. Před dvanácti lety přesedl na skif a okamžitě se zařadil do absolutní špičky. Hned v roce 2005 získal v japonském Gifu bronz a od té doby se stal čtyřikrát mistrem světa, získal dvě stříbra a čtyřikrát byl třetí. Na olympiádách poté získal dvě stříbrné medaile a jeden bronz.

„Moc lidí patnáctkrát za sebou ve finále nebylo. Řekl bych, že na mistrovství jsem jediný, kdo má takovou šňůru. Hlavně jsem ale zjistil, že jsem jeden z nejstarších,“ pousmál se Synek, jenž zvažoval, že po hrách v Riu ukončí aktivní kariéru, ale nakonec se rozhodl závodit dále.

A v Sarasotě dokazuje, že to bylo správné rozhodnutí. „V pátek se mi jelo nezvykle docela dobře. Jsem rád, že mám takový závod za sebou, protože jsem si ověřil, že na to mám. Navíc byly docela dobré podmínky, nebylo takové vedro, bylo pod mrakem a sluníčko tolik nepálilo, což bylo super,“ řekl Synek.

Před šampionátem byl hlavním favoritem Novozélanďan Robert Manson, objev letošní sezony. Nástupce legendárního Mahého Drysdala ovládl Světový pohár a navíc zajel i světový rekord. V USA ale zatím excelentní výkony nepředvádí a do finále postoupil z třetího místa. „Vypadá to, že není ve formě, ve které byl v průběhu sezony. Finále nás ale teprve čeká, uvidíme,“ uvedl Synek.

Naopak pozitivně Synka zatím na MS překvapuje Brit Thomas Barras, jenž vyhrál druhé semifinále. „Dokázal porazit i Chorvata Martina. Nevím, kde se se vůbec vzal a co mezi námi pohledává, protože nikde nic nejel. Na Světovém poháru v Lucernu byl ve finále C a teď je po výhře v semifinále v áčku na šampionátu,“ poukázal Synek na výkony třiadvacetiletého Brita, jenž dosud jezdil hlavně na párové čtyřce.