O čem se budeme bavit? Budoucí lékařku zlákala do lodi olympijská vítězka

Nedivte se.

Žabová ve 24 letech kromě veslování ještě studuje medicínu na Karlově univerzitě. Sport a vysokou školu kombinuje i její kolegyně z párové čtyřky Helena Hlasová. A třetí z posádky Alena Schejbalová také nepatří k nejprotřelejším závodnicím.

A ženský kvartet, který aktuálně startuje světovém šampionátu v bulharském Plovdivu, doplňuje veslařská persona, olympijská šampionka a mistryně světa Mirka Topinková Knapková, která se v 37 letech po loňském narození dcery Adély vrátila k závodění.

„Bála jsem se, jak budeme fungovat. Ale po obědě jsme spolu zůstali na kávičce, povídali si klidně dvě hodiny a nepřišlo mi, že máme mezi sebou takový věkový rozdíl,“ líčí usměvavá Žabová. „A když jsme unavené po tréninku, Adélka přiběhne a dodá nám energii,“ dodá členka párové čtyřky, která se dala dohromady před několika týdny.

Jednou na šampionát jako doktorka

Možná i to se projevilo na výsledcích v Plovdivu. Z nedělní rozjížďky Žabová a spol. nepostoupily a Češkám se nevedlo ani v úterních opravách, kde skončily čtvrté a čeká je pouze finále C.

Další české výsledky na MS Šampionát se koná tento týden v bulharském Plovdivu. Zatímco z bojů o medaile byla podle očekávání vyřazena česká párová čtyřka žen ve složení Žabová, Hlasová, Topinková a Schejbalová, z úterního programu postoupila mužská čtyřka bez kormidelníka Matěj Tikal, Matyáš Klang, Petr Melichar, Jakub Grabmüller. Češi vyhráli opravnou jízdu a postoupili do čtvrtečního semifinále. Dalších pět českých posádek v čele se skifařem Ondřejem Synkem se na MS představí ve středu. Šampionát vyvrcholí o víkendu finálovými jízdami. (čtk)

„Je mi líto, že se Mirka vrací. Byla zvyklá na něco jiného,“ pokrčí rameny Žabová. „Nejlepší týmy spolu veslují tři čtyři roky a pak začínají vyhrávat. Uznávám, že pět týdnů není zrovna moc. Ale když vydržíme do příštího roku, bude to znát.“

Po návratu z Bulharska si děčínská rodačka moc neodpočine. Musí odchodit dvoutýdenní praxi, poté ji čeká pátý ročník oboru všeobecné lékařství.

„Je to náročné, ale baví mě veslování i studium. Musím hodně dopředu plánovat zkoušky i tréninky. A když se chce, dá se to skloubit,“ líčí nedávná trojnásobná česká mistryně ze šampionátu v Račicích, která by jednou v budoucnu mohla ještě na veslařské závody v jiné roli.

Třeba jako lékařka české výpravy. „Lákala by mě sportovní medicína. Pomáhat sportovcům, aby se zlepšovali. Nebo provádět různé testy,“ uvažuje mladá veslařka. Za dva roky by z ní mohla být veslující doktorka.