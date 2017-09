Synek byl suverénní, do semifinále veslařského MS prošla i Žabová

V pátek bude stejně jako Synek o postup do finále bojovat i skifařka Lucie Žabová, jež obsadila v opravách druhé místo.

Čtyřiatřicetiletý Synek se představil ve druhém čtvrtfinále a první polovinu trati se držel na druhém místě za Marko Marjanovičem ze Srbska. Přibližně 600 metrů před cílem se posunul do čela a první pozici udržel i před dotírajícím Britem Thomasem Barrasem, jehož nakonec porazil o šest desetin sekundy.

Žabová do semifinále postoupila přes opravy, ve kterých nestačila jen na Sanitu Puspureovou z Irska, za níž zaostala o téměř deset sekund. Ještě větší náskok však měla na třetí Norku Marianne Madsenovou.

Ze hry o medaile již vypadl skifař lehkých vah Jan Cincibuch, který obsadil ve čtvrtfinále čtvrté místo a čeká ho start o maximálně 13. pozici.

Letošní mistr Evropy v kategorii do 23 let byl na prvním mezičase třetí, poté ale klesl na čtvrté místo, na kterém projel i cílem. Od postupu do semifinále jej dělilo tři a půl sekundy.