Centrkurt, Nadal, v hledišti táta. Veselého čeká obří výzva

Jiří Veselý mladší na posvátné půdě centrkurtu v All England Clubu ve wimbledonském osmifinále vyzve Rafaela Nadala, současné číslo 1 žebříčku ATP. „Pro tátu je to splněný sen, trofej do sbírky zážitků,“ prohlásil junior po sobotním vítězství nad Italem Fogninim.

ON-LINE: Veselý vs. Nadal Podrobná reportáž cca od 17:30

Jakmile caparti ohánějící se raketou poberou trochu rozumu, obvykle slýchají cosi o nejslavnějším turnaji a stadionu, který bývá přirovnáván ke chrámu.

Obecenstvo v něm vytváří jedinečnou atmosféru – naprosté ticho těsně před výměnou a při ní se střídá s hromovým aplausem po zvlášť vydařených přestřelkách.

Do královské lóže usedají členové britského vládnoucího rodu, sportovní i kulturní celebrity.

Z jednoho ze dvou boxů, jež jsou určené pro doprovod právě soupeřících borců, se bude navečer dívat Veselý senior. „Když mi byly čtyři, začal se mnou hrát, tenisem žije,“ říká jeho potomek.

A doufá, že mu předvede zajímavé představení. Nehodlá se mače s legendou pouze zúčastnit.

„Kdybych si ho šel jenom užít, tak se můžu probrat až v šatně s pořádným výpraskem,“ tvrdí. „Určitě si na kurt půjdu pro vítězství. Udělám pro něj maximum. Do osmifinále grandslamu se nedostanu každou chvíli. Je potřeba využít šance a pokusit se jít dál.“

Hleďme na toho smělce!

Ještě před měsícem lamentoval, že jeho hra nestačí ani na challengery. Na jaře ho poráželi anonymové z druhé, třetí, ba dokonce z páté stovky žebříčku. Rozešel se s trenérem Machovským a ve splínu zvažoval, že přeruší sezonu.

JSEM TAM. Jiří Veselý oslavuje postup do osmifinále Wimbledonu.

A teď si troufá na samotného Nadala?! Na frajera, jenž posbíral 17 titulů na grandslamech a 79 na ATP Tour celkově? Na zuřivého válečníka z Mallorky, jenž letos na Wimbledonu ještě neztratil set?

Ale proč ne? Vždyť se tu Španěl neprotloukl do čtvrtfinále od roku 2011. V červnu 2012 podlehl na centrkurtu českému čahounovi Lukáši Rosolovi. Loni ho tu vyřadil levoruký dlouhán Gilles Müller.

Tak proč by se měl takřka dvoumetrový levák Veselý třást? Na trávě má letos bilanci 6–1. V jediném vzájemném mači Nadalovi na hamburské antuce v červenci 2015 statečně odolával 4:6, 6:7.

V utkáních se světovými jedničkami se smí holedbat stoprocentní úspěšností. Slavný hráč, kouč i komentátor Brad Gilbert řekl, že je pro Nadala nebezpečným sokem.

Hodlá se opřít o pádný servis. Chystá se tlačit k síti a rušit Nadalův vražedný rytmus.

Ví, že jeho šance nejsou obří. Ale chce se rvát. Kvůli sobě. I kvůli tátovi.