Končím a jsem šťastná, loučí se biatlonistka Zvařičová s kariérou

Konec avizovala závodnice jabloneckého SKP Kornspitz už v průběhu uplynulé sezony, až nyní ho však oficiálně potvrdila na svém Facebooku.

„Právě jsem učinila rozhodnutí ve své hlavě. Nežiji přece v zítralandu a proto nebudu neustále odkládat to, co vám chci sdělit již delší dobu a nevím, jakým stylem. Končím biatlonovou kariéru a jsem šťastná,“ napsala Zvařičová svým fanouškům.

Narodila se před 29 lety a vyrůstala v severomoravském Bruntálu. Na druhém stupni základní školy jí však učaroval biatlon, a tak se stěhovala na sever Čech, kde je jeho tradiční líheň. Chodila na jilemnické sportovní gymnázium, kde studovali další biatlonisté včetně dnešní reprezentační jedničky Veroniky Vítkové, a začala sbírat první úspěchy.

V roce 2009 se v kanadském Canmore stala společně s Vítkovou a Gabrielou Koukalovou juniorskou mistryní světa ve štafetě. O tři roky později už v „dospělém“ Světovém poháru v německém Ruhpoldingu 2012 senzačně dovezla ženskou štafetu na třetí místo.

Tenhle výsledek už zůstal jejím největším životním úspěchem ve světě biatlonu. V roce 2013 ji při tréninku na kolečkových lyžích v jabloneckých Břízkách srazilo auto a po těžké nehodě musela bojovat o život. Utrpěla spoustu zlomenin a dalších vážných zranění, v liberecké nemocnici se však postupně dávala dohromady.

K návratu mezi sportovní elitu jí pomáhali i fanoušci, kteří jí v rámci crowdfundingové kampaně poslali 110 tisíc korun na přípravu. V uplynulé sezoně se konečně po dlouhých peripetiích vyškrábala zpátky do reprezentačního A-týmu a dokonce si vybojovala účast na své druhé olympiádě. V korejském Pchjongčchangu sice jako náhradnice do závodů nezasáhla, přesto to pro ni byl splněný sen.

Už během zimy se jablonecká biatlonistka netajila tím, že po sezoně hodlá ukončit kariéru. Reprezentační trenér Zdeněk Vítek ji od toho zrazoval marně.

Nyní se Veronika Zvařičová definitivně rozhodla a oznámila konec.

„Od 15 let jsem ve ‚světě‘ bez blízkosti rodičů a jsem na sebe moc pyšná. Zvládla jsem to. Biatlon? Jo biatlon, ten mi dal, kluk jeden. Tolik krásných okamžiků a chvil. Odvahu, motivaci, motor, vůli, krásu, naději, trpělivost, štěstí a především druhý život,“ vyznala se.