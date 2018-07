Stratéga Mercedesu k omluvě nikdo nenutil. Vinu vzal na sebe dobrovolně

Vowles totiž špatně vyhodnotil situaci ve 14. kole, kdy byl po odstoupení pilota Mercedesu Valtteriho Bottase zaveden virtuální safety car. Všichni jezdci z čela okamžitě zamířili vyměnit gumy, jen vedoucí Lewis Hamilton zůstal na trati a propadl se na čtvrté místo.

Vowles se okamžitě v přímém přenosu vysílačkou čtyřnásobnému šampionovi omluvil. „Byla to moje chyba a moc se za ni omlouvám. Zahodil jsem vítězství,“ řekl inženýr. Obhájce titulu Hamilton posléze stejně jako jeho kolega Bottas kvůli problémům s novým motorem závod nedokončil.

Média poté označila Vowlese za obětního beránka, který byl k veřejné omluvě přinucen. To však Allison popřel s tím, že se zachoval přesně v duchu týmové filozofie a k chybě se postavil čelem. „Lidé u nás se nebojí zvednout ruku a přiznat, že něco udělali špatně,“ prohlásil.

„Vědí totiž, že u nás na nikoho vinu neházíme. Chyby naopak bereme jako něco, z čeho se můžeme poučit,“ přidal. „Mysleli jsme, že virtuální safety car vydrží déle než jedno kolo, takže jsme chtěli zjistit, jak na tom budou jezdci za námi. Kdyby Lewis totiž zajel do boxů jako jediný, tak by se akorát zamotal mezi jezdce za ním, co by do boxů nezajeli,“ řekl Allison.