Dálkař Juška: Dlouhý rozběh? Asi bych k prknu ani nedoběhl

Přesto neodjížděl ze svého oblíbeného mítinku zklamaný. Dva týdny před evropským šampionátem mu totiž i výkon 784 centimetrů ukázal, že do Berlína vyrazí dobře připravený. „Celý závod jsem odskákal z krátkého rozběhu a z něj to je dobrý výkon,“ uvedl borec, jenž se loňským výkonem dobře připravil na světový šampionát, na kterém postoupil do finále.

Jak na tom budete letos v Berlíně podle toho, jak se vám dařilo v Novém Městě?

Já doufám, že dobře a dobře to také vidím. Mám za sebou vydařené soustředění, v Táboře jsem z krátkého rozběhu skočil 808, tady to také nebylo vůbec špatné. Dá se to i trochu porovnat. Když jsem na jaře na extralize skákal z krátkého rozběhu, bylo z toho 781 a za pár dnů na to z plného v Turnově 827. Tady jsem skočil ještě o tři centimetry víc.

O kolik kroků je váš krátký rozběh kratší, než váš dlouhý?

O čtyři kroky, dlouhý mám osmnáct, krátký čtrnáct.

Nezvažoval jste, že byste v Novém Městě dlouhý zkusil třeba jen v několika skocích?

S trenérem jsme o tom opravdu přemýšleli, ale nakonec jsme celý závod nechali na krátkém.

Důvod?

Hlavně únava. Mám za sebou dost náročné soustředění, závodil jsem ve středu v Táboře, už jsem to pociťoval. Možná bych při dlouhém k prknu ani nedoběhl. (smích)

V závodě jste měl jen dva platné pokusy a čtyři přešlapy. Důsledek právě krátkého rozběhu?

To snad ani ne, spíš právě už unavenost. Navíc bylo vedro, v takové výhni to není jednoduché. Do toho byl v některých chvílích poměrně dost silný vítr, který se točil a to je těžké se do rozběhu správně trefit.

Některé přešlápnuté pokusy vypadaly vzhledem na osmimetrový skok docela nadějně. Jak jste to cítil vy?

Tentokrát podle mě nebyl ani jeden ulítlý, takže mi přešlapy žádný dobrý výkon nevzaly. Na rozdíl od Tábora, kde jsem při dvou přešlapech cítil, že to bylo dost daleko.

O víkendu vás čeká v Kladně domácí šampionát, tam už vyzkoušíte dlouhý rozběh?

Mistrovství Evropy se blíží, takže ho tam budu chtít vyzkoušet. A také hlavu připravit na to, že první tři pokusy jsou velmi důležité. Jak v kvalifikaci, tak v případném finále.