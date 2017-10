Hamilton ovládl Grand prix Japonska a je blízko titulu mistra světa F1

Velká cena Japonska se stala kořistí hlavního favorita Lewise Hamiltona. Mercedesu sice chybí rychlostní převaha z úvodu sezony, ale další bezchybný výkon umožnil britskému jezdci přiblížit se titulu. Po startu z pole position neopustil ani na chvíli první místo a dojel si pro další triumf.

Největším soupeřem Hamiltona nebyl Sebastian Vettel, jak se očekávalo, ale Max Verstappen. Jezdec Ferrari odstoupil chvíli po startu kvůli technickým problémům, zatímco mladík s vozem Red Bull si na startu poradil s týmovým kolegou Danielem Ricciardem, o chvíli později s Valtterim Bottasem z Mercedesu a hnal se vpřed. Na Hamiltona však nestačil. Těsně za ním se ukázal až těsně před cílem, ale ani se nedostal k předjížděcímu manévru.

Třetí skončil Ricciardo, čtvrtý Bottas a na pátém místě dojel po skvělé stíhací jízdě Kimi Räikkönen s druhým Ferrari. Fin po penalizaci na startu měl problém v soubojích v prvních kolech a propadl se až na 14. místo. Ještě do poloviny závodu se stihl díky řadě povedených předjížděcích manévrů vydrápat na pátou příčku, kterou udržel až do cíle.

Lewis Hamilton vypadal na stupních vítězů velmi spokojeně, jak jinak. V debatě se s dnešním speakerem, bývalým jezdcem formule 1 a současnou hvězdou Indy Car Takumou Satóem, se hodně rozmluvil. „Auto fungovalo perfektně a jsem za to moc vděčný. Fanoušků tady bylo opět hodně. Lidé jsou skvělí a počasí nám také přálo, poprvé za víkend je vidět z okruhu moře.“

„Nebylo to ale vůbec jednoduché, musel jsem jet naplno a našetřit se, abych red bully porazil. Jsou v závodním režimu extrémně rychlé. Párkrát byl Max Verstappen těsně za mnou, jezdci o kolo zpět dělali problémy, ale nakonec jsme to zvládli,“ pokračoval lídr šampionátu.

„Ano, mám velký náskok. Upřímně řečeno, ani mě nenapadlo, že bych měl čtyři závody před koncem takový náskok v čele šampionátu. Ferrari bylo většinu sezony opravdu hodně silné. Mohu poděkovat jen svému týmu, že máme nejen rychlost, ale i spolehlivost. Je to hlavně jejich práce, že jsem tam, kde jsem,“ dodal britský závodník.

Nespokojený nebyl ani druhý jezdec v cíli. Přece jen, Verstappen před startem nepředpokládal, že by mohl Hamiltona porazit. „Rychlost, kterou máme, je celkem slibná. První část závodu na extrémně měkkých pneumatikách byla trochu problematická, ale potom jsme jeli dobře a mohu svému autu věřit. Sice jsem nevyhrál, ale druhé místo mi dodalo sebedůvěru do zbytku sezony.“

Australský pilot Daniel Ricciardo sice prohrál souboj na startu s týmovým kolegou, ale i pro něj jsou stupně vítězů úspěchem. Porazil oba jezdce Ferrari i Valtteriho Bottase s druhým vozem Mercedesu. „Tento okruh jsem si vždy užíval a s letošními silnými auty je to opravdu zábava. Po startu závodu to bylo trochu divoké, potom se pole roztáhlo a nebylo to moc zábavné. Ale ke konci závodu mě dostal pod tlak Valtteri Bottas a opět jsme si zazávodili. Myslím, že mohu být spokojen.“



