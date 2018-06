Pohledná premiéra F1 na Paul Ricardu: Hamilton vyhrál a vrací se do čela MS

Lewis Hamilton prožil ve Francii pohodový závod. Mercedes ukázal výkonnostní převahu už v sobotní kvalifikaci, kde obsadil první dvě místa a v závodě to bylo podobné. Britský úřadující mistr světa vedl od startu až do cíle a zaslouženě slavil návrat na trůn pro vládce sezony formule 1. Po třetím triumfu v sezoně má v čele šampionátu po osmi závodech na Vettela náskok 14 bodů.

„Jsem velmi vděčný svému týmu za vynikající víkend, bylo to dokonalé,“ zářil Lewis Hamilton. „Vyhráváme už šest let a náš tým posouvá hranice stále dál a nikdy se nevzdává. Den to byl úžasný, počasí vyšlo a fanoušci byli fantastičtí. Byla to moje nejlepší Velká cena Francie,“ vtipkoval závodník na úkor závodu, který se do kalendáře vrátil po deseti letech.



Roli Hamiltonovi usnadnila chyba Sebastiana Vettela. Hvězda Ferrari se v první zatáčce snažila dostat na druhou příčku před Valtteriho Bottase a šlápla na brzdy příliš pozdě. Vettel přišel o přední křídlo, Bottas měl defekt a oba pomalu kroužili směr boxy. Na zaváhání týmového kolegy doplatil Kimi Räikkönen, který se musel kolizi vyhýbat a propadl se až na osmé místo.

Naštěstí pro Ferrari, na novém okruhu ve Francii bylo předjíždění snad nejsnazší v sezoně - velmi dlouhé DRS zóny umožňovaly posun před soupeře bez urputného boje, takže Vettel se z poslední příčky dokázal vydrápat až na pátou v cíli a Kimi Räikkönen se postupně probojoval až na stupně vítězů, když před cílem předjel Daniela Ricciarda ze stáje Red Bull. Jeho týmový kolega Max Verstappen byl však příliš daleko před Finem a druhou pozici udržel.

Mladý Nizozemec po delší době ukázal povedený výkon a nechyboval. Odměnou mu bylo druhé místo. „Bylo to dobré. Pronásledoval jsem Lewise, kontroloval rychlost, ale byl mezi námi příliš velký rozdíl. Celkově jsem se moc nenadřel, pohodový závod. Po startu jsem měl štěstí, ale tam často někdo udělá chybu, to se stává,“ dodal Verstappen.

Třetí Kimi Räikönen si pochvaloval svůj monopost a litoval, že kvůli nehodě v první zatáčce ztratil čtyři pozice a tedy šanci na to bojovat o vítězství. „Musel jsem se vyhnout šlamastice v první zatáčce. Trochu mě ty kolize zablokovaly, takže jsem se potom musel drápat vzhůru. Auto jsme jinak dnes měli skvělé, jelo parádně a závod se mi povedl. Ve výsledku jsem se navzdory problémům po startu dostal na stupně vítězů.“

Parádní podívaná

Po nezáživných představeních v Monaku a v Kanadě se seriál formule 1 přesunul do nové destinace - na bývalý testovací okruh Paul Ricard kousek od Marseille, který umožňuje měnit profil trati a dá se na něm postavit hned několik typů okruhů. Ten současný nabízí hned dvě rovinky a také táhlou zatáčku, takže míst k předjíždění je dostatek.

Ale ne zase tolik, jak si po startu myslel Sebastian Vettel, který si při brzdění zablokoval levou přední pneumatiku, trefil Valtteriho Bottase a poslal ho mimo trať. Od Ferrari Vettela poté létaly jiskry, jak brousil přítlačným křídlem o zem, Bottas jel s defektem levého předního kola ještě pomaleji. Měla to být rozhodující ztráta na jejich soupeře, ale pomohla jim jiná kolize.

Ještě v prvním kole se totiž loučili se závodem dva domácí závodníci. Esteban Ocon ve snaze bránit svou pozici zavřel pravotočivou zatáčku příliš rychle a do jeho vozu Force India zezadu vlétl Pierre Gasly s monopostem Toro Rosso. Poškození jejich vozů bylo příliš velké, nepojízdné stroje zůstaly na dráze a zpomalovací vůz zajistil všem pilotům, kteří potřebovali opravu nebo výměnu pneumatik, že jejich ztráta nebude nijak zásadní.

A potom už to jelo jako po drátku. Sebastian Vettel naplno využíval široké moderní trati a před jeho předním křídlem málokdo vydržel déle než jedno kolo - Ericsson, Vandoorne, Hülkenberg, Pérez, Grosjean, Leclerc, Magnussen, Sainz... A už byl za týmovým kolegou Räikkönenem, i když se zřetelným odstupem. Vzhledem k tomu mu nijak neublížila pětivteřinová penalizace, kterou obdržel za náraz do Bottase po startu.

Valtteri Bottas z Finska (uprostřed) se na trati Velké ceny Francie střetl se Sebastianem Vettelem (vlevo)

Valtterimu Bottasovi se předjíždění tolik nedařilo, před výměnami pneumatik uvízl na desátém místě a ke konci závodu se dokázal zlepšit už jen o dvě pozice. Skončil sedmý, ale to jen díky závěrečným problémům Carlose Sainze, který přišel o část výkonu svého vozu. Kevina Magnussena s vozem Haas za několik okruhů předjet nedokázal.

Vettel se chystal útočit i na stupně vítězů, ale tvrdé pneumatiky, které mu mechanici dali na vůz po prvním kole oproti předpokladům nevydržely až do cíle. Musel měnit gumy podruhé a nakonec byl rád za páté místo.

Kimi Räikkönen po výměně pneumatik zpomalujícího Vettela rychle dojel, byl o téměř tři vteřiny na kolo rychlejší, ale jakoby čekal na pokyn z boxů, že může neoficiálního lídra svého týmu předjet. Stalo se a brzo dojel třetího Daniela Ricciarda. Párkrát to na něj zkusil, jeho přejížděcí manévry na výjezdech z první a třetí zatáčky byly neúspěšné, ale na zadní rovince se s vydatnou pomocí systému DRS už kolem svého soupeře prohnal a šel si pro umístění na stupních vítězů.

Za třemi týmy s nejsilnějšími vozy zazářil z počátku nenápadný Kevin Magnussen, který dovezl vůz Haas na šestém místě. Mladý Dán letos boduje pravidelně a zcela zastínil zkušenějšího týmového kolegu Romaina Grosjeana, který zatím nemá jediný bod a tragickou bilanci nevylepšil ani ve Francii, kde po nehodě v kvalifikaci dokončil na jedenáctém místě.

Bodovali oba jezdci Renaultu. Carlos Sainz jezdil po startu na třetí příčce, ale rychlostně nestačil a nakonec bral šťastně osmou příčku, když pár kol před cílem přišel o část výkonu svého motoru. Naštěstí pro něj přišlo zpomalení závodu virtuálním safety car, a tak se před něj posunuli pouze zmiňovaný Magnussen a Bottas.

Pilot stáje Mercedes Lewis Hamilton se řítí se svým vozem po trati Velké ceny Francie.

Hvězda kvalifikaci Charles Leclerc, který šokoval osmým nejlepším časem se slabým vozem Sauberu, již v závodě nestačil a musel se spokojit s desátým místem. Bodoval již počtvrté za sebou a v malém švýcarském týmu je jasně lepším jezdcem. Zkušenější Švéd Ericsson výrazně zaostává.

Závod opět nedokončil Lance Stroll, když jeho williamsu bouchla ve vysoké rychlosti pneumatika a jen díky ohromné únikové zóně se vyhnul havárii. Sergio Pérez doplatil na poruchu motoru a tým Force India tak neměl v cíli jediné auto, protože Esteban Ocon skončil již v prvním kole. Nedokončil ani Fernando Alonso, který kolo před cílem ulomil zavěšení svého vozu. Týmu McLaren závod na novém okruhu vůbec nesedl, když oba jezdci zajížděli hodně podprůměrné časy. Na body nemohli mít ani pomyšlení.

Seriál formule 1 pokračuje už za týden Velkou cenou Rakouska.

Výsledky Velké ceny Francie formule 1: 1. Lewis Hamilton Mercedes 1h30:11.385 min. 2. Max Verstappen Red Bull +7.090 vt. 3. Kimi Raikkonen Ferrari +25.888 4. Daniel Ricciardo Red Bull +34.736 5. Sebastian Vettel Ferrari +1:01.935 min. 6. Kevin Magnussen Haas +1:19.364 7. Valtteri Bottas Mercedes +1:20.632 8. Carlos Sainz Renault +1:27.184 9. Nico Hulkenberg Renault +1:31.989 10. Charles Leclerc Sauber +1:33.873 11. Romain Grosjean Haas +1 kolo 12. Stoffel Vandoorne McLaren +1 kolo 13. Marcus Ericsson Sauber +1 kolo 14. Brendon Hartley Toro Rosso +1 kolo 15. Sergey Sirotkin Williams +1 kolo 16. Fernando Alonso McLaren +3 kola 17. Lance Stroll Williams DNF-48kol 18. Sergio Perez Force India DNF-27 kol 19. Pierre Gasly Toro Rosso DNF-0 kol 20. Esteban Ocon Force India DNF-0 kol

Pořadí mistrovství světa jezdců: 1. Lewis Hamilton 145 2. Sebastian Vettel 131 3. Daniel Ricciardo 96 4. Valtteri Bottas 92 5. Kimi Raikkonen 83 6. Max Verstappen 68 7. Nico Hulkenberg 34 8. Fernando Alonso 32 9. Carlos Sainz 28 10. Kevin Magnussen 27 11. Pierre Gasly 18 12. Sergio Perez 17 13. Esteban Ocon 11 14. Charles Leclerc 11 15. Stoffel Vandoorne 8 16. Lance Stroll 4 17. Marcus Ericsson 2 18. Brendon Hartley 1 19. Romain Grosjean 0 20. Sergej Sirotkin 0