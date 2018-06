Nuda, nebo drama? Co nás ve Francii čeká, dohadují se týmy formule 1

Vettel si před dvěma týdny v Kanadě připsal jubilejní 50. vítězství v kariéře a vrátil se na první místo. Hamilton skončil v zámořském závodě až pátý, na rozdíl od většiny soupeřů ale neměl k dispozici vylepšený motor. Jeho představení totiž vedení stáje Mercedes odložilo až na závod ve Francii.

V pátek jsou na okruhu Paula Ricarda tréninky a sobotní kvalifikace stejně jako nedělní závod odstartují netradičně v 16 hodin.

Duel dvou čtyřnásobných mistrů světa by tak měl být opět vyrovnaný. Důležité bude také to, jak se stáje vyrovnají s neznámou tratí. Poslední Velká cena Francie se jela v roce 2008, ale na okruhu v Magny-Cours. V Le Castellet se závodilo naposledy v roce 1990, kdy 10 z 22 současných pilotů ve formuli ještě nebylo na světě.

Navíc na současném profilu trati ještě formule nikdy nezávodily. „Vůbec nevím, co od závodu čekat. Bude to nudný závod jako minule v Montrealu? Nebo dramatický jako v Baku? Nemám tušení,“ řekl třiatřicetiletý Hamilton.

„Myslím, že to bude zajímavá podívaná, protože se nestává moc často, abychom jeli na okruhu, ze kterého nemáme skoro žádná data,“ přidal šéf Mercedesu Toto Wolff. „Jdeme do neznáma, takže příprava bude trochu ošemetná, ale zase to bude větší výzva.“

Pierre Gasly a další členové týmu Toro Rosso po příjezdu na okruh v Le Castellet.

Velká cena Francie navíc odstartuje náročné období, kdy stáje vůbec poprvé čekají tři závody ve třech týdnech. Program byl zhuštěn kvůli tomu, aby nedošlo k termínové kolizi s finále fotbalového mistrovství světa v Rusku, které je na programu 15. července.

Už příští týden se pojede v Rakousku a hned vzápětí ve Velké Británii. „Pro všechny týmy to bude zkouška na hranici schopností. Ale také to bude šance získat v krátké době hodně bodů a přesně to máme v plánu udělat,“ prohlásil Wolff.