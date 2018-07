Kvalifikaci na Velkou cenu Británie zase opanoval Hamilton, Vettel druhý

Hamilton si pole position zajistil v posledním kole závěrečné části kvalifikace, v němž zaznamenal čas 1:25,892 a o sedm desetin sekundy vylepšil vlastní rekord z minulého roku. Čtyřnásobný mistr světa je tak v ideální pozici, aby v neděli na okruhu v Silverstonu zaútočil na páté vítězství za sebou.

„Dal jsem do toho úplně všechno,“ řekl Hamilton. „Bylo to hodně těsné. Ferrari ukázalo sílu a já se jen modlil, abych byl rychlejší,“ přidal pilot, který kromě posledních čtyř let ovládl domácí závod také už v roce 2008. Pokud by vyhrál i v neděli, připsal by si rekordní šestý triumf.

Vettel, který se do čela šampionátu dostal před týdnem poté, co do cíle kvůli technickým problémům nedojel ani jeden z mercedesů, za Hamiltonem zaostal o 44 tisícin. Třetí byl se ztrátou 98 tisícin jeho týmový kolega Kimi Räikkönen, zatímco Valtteri Bottas z Mercedesu byl o tři desetiny čtvrtý.

„V dopoledním tréninku před kvalifikací jsem měl technické problémy, takže mě ani nenapadlo, že bych mohl bojovat o pole position,“ uvedl Vettel. „Ale už je to v pohodě. S posledním kolem jsem velmi spokojený, i když na rovince jsem ztratil dost rychlosti. Ale i druhé místo mi dává pro zítřek slušnou šanci,“ přidal čtyřnásobný mistr světa.

Výhodou pro něj bude i pozice Räikkönena, který však s třetím místem rozhodně spokojený nebyl. „Myslím, že dneska jsem měl všechny pro to, abych byl rychlejší. Ale v šestnácté zatáčce posledního kola mi ujelo přední kolo. Zítra chci jet o vítězství,“ prohlásil.