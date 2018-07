Valková posílila pražský Olymp, v národním týmu chce post jedničky

Kateřina Valková po pěti letech opouští ostravský klub, v němž poprvé vstoupila do extraligy. Neudržely ji ani dvě bronzové medaile za minulé tři sezony, ani možnost hrát potřetí za sebou evropské poháry.



„Po těch letech jsem už potřebovala změnu a navíc to mám z Prahy blíže domů, do Plzně,“ uvedla dvaadvacetiletá nahrávačka. „Věřím, že mi jiné prostředí prospěje. Rozhodně z Ostravy neodcházím proto, že by se mi v ní nelíbilo. Byla jsem tam už dlouho.“

Do Ostravy přišla v sedmnácti letech ze Slavie VŠ Plzeň. V ní si s ženami nezkusila ani první ligu. Hrála jen extraligu juniorek a doplňkově krajský přebor žen. „V sedmnácti bych jinde než v Ostravě takovou možnost hrát nejvyšší soutěž nedostala,“ říkala tehdy.

Marně ji v klubu přemlouvali, aby ještě zůstala. Neudržel ji ani trenér Zdeněk Pommer, který ji vede také v reprezentaci. „Je to pro nás ztráta, ale usilovně hledáme náhradu,“ prohlásil ostravský kouč.

Valková se letos v národním týmu posunula na post jedničky. „Doufám, že mi odchod z klubu u trenéra neuškodí. Ale bavili jsme se s Pompem, že chce, aby to mezi námi bylo furt stejné,“ uvedla Valková. „Na Ostravu budu vzpomínat jen v dobrém. Nemohu říct křivé slovo. Tamější působení mi dalo hodně, ale potřebovala jsem už nový impulz.“

Ostravanky budou opět hrát evropské poháry. Tentokrát druhý nejvýznamnější – CEV Cup, přičemž v 1. kole narazí na horší tým z předkola Ligy mistryň, rakouský Graz, či nizozemský Sliedrecht.

Zato Olymp Praha z nejvyšších příček klesl. Poslední titul získal v roce 2008 a medaili před třemi roky, kdy byl stříbrný. „Doufám, že půjdeme nahoru. Věřím, že se Olymp vrátí na nejvyšší příčky,“ podotkla Valková.

V národním družstvu by si ráda udržela pozici první nahrávačky. „Jsem ráda, že se mi podařilo navázat na sezonu, v níž se mi docela dařilo, ale bylo to i tím, že prozatím s námi nebyla Vinci (Pavla Vincourová), protože měla svatbu. Teď už by se měla připojit.“ Pommer potvrdil, že Pavla Vincourová nyní v nominaci na kvalifikaci mistrovství Evropy bude. Národní družstvo se sejde za týden v Jablonci nad Nisou.

Boj o Evropu Češky v boji o evropský šampionát od 15. srpna narazí na Švédsko, Finsko a Estonsko.

„O místo jedničky se porvu, ale důležité je, aby vše sedělo týmu, abychom se na Evropu dostaly,“ řekla Valková.

Valková si v nynějším volnu odskočila i na písek, na němž se dříve s Kristýnou Adamčíkovou probojovala na světový šampionát do 19 let a s Nicole Dostálovou do 21 let.



Tentokrát v Uherském Hradišti spolu s Martinou Jakubšovou vyhrála Super Cup, český turnaj nejvyšší kategorie. Ve finále porazily beachvolejbalové reprezentantky Šárku Nakládalovou a Martinu Bonnerovou 2:0 (18, 18).

Na domácím mistrovství první víkend v září ve Slavkově ale kvůli reprezentačním povinnostem v klasickém volejbale nebude. Beach, k němuž dříve hodně tíhla, půjde stranou. „Prioritou jsou pro mě šestky, ty mě živí. Nemohu říct: Maminko, pojď mě živit, budu hrát beach,“ usmála se Valková.