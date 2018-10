Pech po Rallye Příbram: Je to povzbuzení. Auto se nám dobře řídí

Ale teď v Příbrami chyběl a Pech toho využil. Opět okusil, jak chutná vítězství. „Je to krásný pocit,“ usmíval se v cíli. Navíc díky tomu obsadil druhou příčku v celkovém pořadí.

V posledních letech jste byl celkově druhý za Kopeckým hned několikrát. Je to letos něčím jiné, že jste o stříbro bojoval až do úplného konce?

Asi není. My jsme především chtěli dohnat co nejvíc Honzu Kopeckého z tovární škodovky. A z toho pramenily některé technické problémy nebo jezdecké chyby. Moc jsme se neohlíželi na druhé místo, na to jsme se soustředili až teď v závěru sezony. A jsme rádi, že to vyšlo.

Minule na zlínské Barum rallye vás zastavila technická závada, neměl jste obavu, že by se tentokrát mohlo něco podobného opakovat?

Určitou obavu máte vždycky. (úsměv) Ale v takovém souboji o vteřinky, jaký jsme tady sváděli s Honzou Černým, než odstoupil, a potom i s Honzou Dohnalem, na to nemůžete koukat. Musíte jet naplno, na nic se neohlížet.

V Příbrami jste vyhrál už posedmé v kariéře. Dá se říct, že je to oblíbený závod?

Sedí nám to tady. Je to blízko Plzně, jezdí sem spousta našich fanoušků. O to je to vítězství hezčí.

Václav Pech a Petr Uhel s Fordem Fiesta R5 během příbramské rallye.

Co triumf v Příbrami pro vás znamená směrem k příští sezoně?

Určitě je to velké povzbuzení. Auto funguje perfektně, dobře se nám řídí a věříme si s tím.

Přesto ale ani letos nekončíte. Co vás ještě čeká?

Pojedeme ještě dva exhibiční závody, v Sosnové a Pražský rallyesprint. Postupně na ně začneme chystat auto, ale teď je zase čas zabrat v rodinné firmě.

Oba pojedete s Fordem Fiesta R5, nebo chystáte nějaký experiment?

Nene, oba pojedeme s fordem.