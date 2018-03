Pilot Pech vyléčil záda a těší se na start Valašské rallye

I přes zdravotní trable je Pechův cíl jednoznačný – co nejvíce potrápit Jana Kopeckého, továrního jezdce Škody, jenž vyhrál poslední tři ročníky domácího šampionátu.

Preview závodu Kdo ve Valašské rally prožene Kopeckého? Připraven je Pech i jiní

„Během prvního roku jsme auto poznali, spoustu věcí se podařilo v rámci možností upravit. Chceme Honzu Kopeckého zase víc potrápit, přiblížit se mu, abychom mu jeho roli ztížili,“ říkal 41letý jezdec na únorovém setkání s novináři.

A to i navzdory zdravotním problémům, které ho provázejí. Vedle přípravy svého fordu v zimní přestávce totiž léčil krční páteř a s napětím se čekalo, zda stihne začátek sezony. „Díky péči svého přítele primáře a všech dalších věhlasných ortopedů, fyzioterapeutů, senzibilů a dlouhé řady lidí, kteří to se mnou myslí dobře, se mi podařilo v relativně krátkém čase čtyř měsíců vrátit do původního stavu i bez nutnosti operace,“ pochvaloval si Pech v tiskové zprávě.

Václav Pech při Valašské rallye

Nicméně před prvním závodem sezony byl v dalších prognózách opatrný. „Snad to nezakřiknu.“

Valašská rallye bývá zrádná častým střídáním povrchů asfaltu se zbytky zimního posypu. Letos to navíc vypadá, že místy bude sníh i led. „S Petrem nám podobný charakter závodu sedí. Je to hlavně o důkladném tréninku a trochu i o improvizaci. Musíme často měnit styl jízdy a vše mít podrobně popsané v rozpise. Už se těšíme,“ doplnil Pech, který Valašku dvakrát vyhrát.

Letos ho čeká skvělá konkurence, pojede celkem 85 posádek, z toho 21 vozů té nejvyšší specifikace WRC nebo R5. Vedle Kopeckého patří mezi aspiranty na vítězství jeho týmový kolega Ole Christian Veiby z Norska, pojedou i Jan Černý nebo Jan Dohnal, který při Kopeckého absenci vyhrál poslední českou rallye.

Start 37. ročníku Valašské rallye je zítra v 11 hodin na polygonu v Kopřivnici. Z 12. a 13. rychlostní zkoušky, které se jedou v neděli po poledni, odvysílá přímý přenos Česká televize. Cílem závodu by měla projet nejrychlejší posádka po ujetí tratě dlouhé téměř 582 km v neděli před půl čtvrtou odpoledne na náměstí ve Valašském Meziříčí.

„Ještě mi chybí trošku fyzička, ale to snad brzy dohoním,“ doplnil Pech, který zve na Valašsko všechny svoje příznivce. Na trať Valašské rallye vyrazí se startovním číslem 2, hned za obhájcem titulu Kopeckým. Jaké bude pořadí v cíli.