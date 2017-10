Zlatá přilba zůstala v Pardubicích. Na hlavu ji nasadil král Václav

Tolik radosti se jen tak nevidí. „Bomba. Paráda. Mazec.“

To je jen drobný výčet slov, které bylo možné slyšet po poslední 32. jízdě. Fanoušci bouřlivě vyvolávali Milíkovo jméno už před samotným velkým finále. Ten se jim za podporu odvděčil nesmazatelným způsobem. Od prvních metrů jel skvěle. Tlak a očekávání s ním nijak nezacloumaly. Technika držela, a tak místní oblíbenec prosvištěl závěrečnou jízdou stylem start-cíl.

„Je to super. Pocity jsou výborné, protože udělat takový výsledek před tolika fanoušky a v takové konkurenci je něco neskutečného,“ zářil čtyřiadvacetiletý člen pardubické Zlaté přilby. Ještě než si na hlavu nasadil stejnojmennou trofej, objevil se nad rameny fandů, kteří ho krátce po projetí cílem s jásotem vyhazovali do vzduchu.

Euforie na zaplněných tribunách byla v průběhu šesti finálových kol obrovská. Jen málokdo zůstal sedět. Hlasivky jely naplno, stejně tak trubky a sirény. Milík nakročil k triumfu díky skvělému startu.

„Jsem rád, že se mi podařil, protože by bylo nesmírně těžké předjíždět. Moc by to nešlo. Když jsem se otočil a zjistil, že mám náskok snad 30 metrů, úplně mě to zaskočilo. Vyhrál jsem to spíše na startu než v jízdě,“ líčila současná česká plochodrážní jednička.

Za Milíkem dojel druhý Polák Rune Holta, který si svoji pozici kontroloval rovněž od prvních metrů. Byť se k Milíkovi místy přibližoval, k pokusu o předjetí z jeho strany nedošlo. „Nejlepší muž vyhrál. Finále bylo úžasné,“ prohlásil Holta, který kvůli technické závadě ve druhém semifinále musel o účast ve velkém finále hodně bojovat. Třetí místo bral Australan Max Fricke.

Plochodrážník Václav Milík si jede na pardubickém stadionu pro zisk Zlaté přilby.

České fandy navíc potěšil už v sobotu svým triumfem ve Zlaté stuze juniorů Eduard Krčmář. Mladík z klubu ze Slaného jezdil výtečně i v neděli, kdy vedle Milíka pronikl jako jediný český zástupce do semifinále. V poslední třetí jízdě sice dokázal vyhrát, ovšem předchozí starty mu tolik nevyšly, a tak musel na velký vrchol zapomenout.

V malém finále pak skončil Krčmář čtvrtý a celkově mu patřila desátá příčka.