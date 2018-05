Kulatiny podtržené výhrou, autokrosař Fejfar problémy zvládl

Nejen že tak skvěle oslavil své šedesáté narozeniny, ale zároveň tím poslal příznivcům autokrosu atraktivní pozvánku na úvodní závod letošního domácího šampionátu, který se pojede na Fejfarově domácí trati v Nové Pace už tento víkend, kde chce startovat.

Přitom blížící se víkendový novopacký start dá nejen Fejfarovi, ale celému jeho týmu hodně zabrat.

„Závody byly výborné, ale na jejich konci už jsme měli velké problémy. Proto teď vyrážíme do Nizozemska za naším motorářem, abychom zjistili, co se stalo,“ sdělil Fejfar, jenž v Německu porazil všechny soupeře.

Byla to v Německu hodně velká komplikace?

Byla, naštěstí se mi ale podařilo dojet na prvním místě i ve finále a celý závod vyhrát.

Co se stalo?

To teprve uvidíme. Celý závodní víkend začal výborně. V tréninku se mi dařilo, druhého v pořadí jsem porazil o více než vteřinu. Pokračovalo to i v první rozjížďce, jenomže pak se to zaseklo. Ve druhé rozjížďce totiž začal motor zlobit a třetí jsem proto raději už vynechal.

Tím jste ale přišel o nejlepší pozici na startu ve finálové jízdě, což právě v Seelow bývá hodně důležité...

To je sice pravda, ale tahle oběť se vyplatila. Do první zatáčky jsem totiž najel první a tohle asi o mé výhře rozhodlo. Každá trať je jiná a v Seelow hodně rozhoduje, kdo do první zatáčky najede ve vedoucí pozici. Potvrdilo se to i tentokrát. První zatáčka je na tamní trati hodně záludná, dá se v ní hodně získat, ale také hodně ztratit, hodně závodníků napříč kategoriemi v ní tentokrát skončilo. Já tam byl včas, zvládl jsem to a pak už jsem jen musel věřit autu.

Jelo ve finále bez potíží?

Právě že vůbec ne. Dlouho to sice vypadalo, že vydrží, ale dvě kola před cílem se závada objevila znovu a dojížděl jsem jen tak tak. Vyšlo to, i když to bylo hodně napínavé.

Příčinu potíží zatím neznáte?

Bohužel. Proto jsme motor vyndali a pojedeme s ním za naším motorářem. Uvidíme, co zjistí a jak se nám auto podaří připravit na víkend v Nové Pace, kde určitě chceme jet. A chceme se také co nejdřív dobře připravit na další závody mistrovství Evropy, které se jedou v první polovině června.

Výhrou jste oslavil kulaté narozeniny, byl to hodně pěkný dárek?

Raději bych svůj věk moc nepřipomínal. (smích) Určitě mě ale vítězství potěšilo. Jsem rád i kvůli lidem, kteří mi pomáhají, bez nich by to totiž nešlo.