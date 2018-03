Ústí není Praha! Ale postup ještě není hotový, varuje trenér Brom

Série hraná na dvě vítězství pokračuje zítra v Praze, případná rozhodující bitva o čtvrtfinále vzplane v ústecké hale v sobotu. „Rádi bychom předkolo už ve druhém utkání ukončili, protože čtvrtfinále startuje hned v pondělí a neměli bychom žádné volno,“ cítí extra motivaci ústecký nahrávač Luboš Bartůněk.

Jeho celek včera ztratil jen druhý set, ale i v dalších se zapotil. „Play off se posunuje o level výš, je vyhecované, rozhodují maličkosti. Proto jsem rád, že jsme v poslední setu otočili nepříznivý stav,“ ocenil ústecký kouč Petr Brom. „Potvrdilo se, že všechny zápasy budou strašně těžké, ČZU hraje bez zábran. Dokázali jsme eliminovat sílu jeho servisu, dobře jsme si odpřihrávali a z toho se odvíjel náš útok.“

Odkýval to i poražený trenér Miroslav Malán, který v minulosti v Ústí působil: „Rozhodlo, že jsme nedali servis jako v posledních zápasech. Ale ještě se do Ústí chceme vrátit.“ Jenže ČZU čelí mečbolu. „Máme větší pohodu než oni, pojedeme to tam zkusit,“ burcuje Bartůněk. Ústí už v Praze letos zvítězilo. „Ale vůbec nic není hotového,“ varuje Brom. „Musíme je v jejich specifické hale dostat pod tlak, pak můžou znervóznět, nemají jako my v záloze další domácí zápas.“