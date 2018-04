Šéf basketbalistů Ústí nad Labem po veleobratu: Nadlidský výkon

„Čtvrtfinále, plná hala, prodloužení, výhra o bod, líp by to nikdo nevymyslel,“ zářil ústecký generální manažer Tomáš Hrubý po nedělním strhujícím thrilleru.

Sluneta favorita skolila 88:87 a randál 1 350 fandů byl ohlušující. Aby ne, když domácí v základní době ani jedou nevedli a před 4. čtvrtinou kulhali o 15 bodů. Ale heroicky ji ovládli 20:5 a sérii s druhým týmem ligy dorovnali na 3:3. Rozhodne se u soupeře, kvůli televizi se duel ze čtvrtka přesunul na zítřek.

„Takovou atmosféru jsem ještě na Slunetě nezažil. Lidi půl zápasu stáli a skandovali, hukot. My se z manka nepodělali, šlápli jsme do toho a koncovku uhráli. Nadlidský výkon!“ dojalo Hrubého. „V prodloužení to táhl Šotnar dalekonosnými střelami. A rozhodčí nastavili vysoký level, odvedli velmi dobrou práci.“

Ústí se může do semifinále probít poprvé v historii. „Na Pardubice bude obrovský tlak, oni musí, my tam jedeme vyhrát! Máme šanci. Naši kluci už teď zaslouží absolutorium, dřou na 120 procent.“