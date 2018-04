Sluneta točila reklamu na basket. Její „režisér“ Pištěcký zůstává

„Bohužel se to z 95 procent asi nepovede,“ želí s ohledem na možnosti klubu. Ví jistě, že zůstává kouč Antonín Pištěcký. „Má dlouhodobější kontrakt, ještě hodně ukáže. Není důvod řešit post trenéra.“

I dirigent Šotnar, hecíř Pecka a další pivot Dolanský jsou s klubem dál smluvně spojeni. „Dohodnutý jsem i se Šteffelem,“ jmenoval Hrubý podkošovou stálici.

Votroubek zvažuje konec kariéry, ale generální manažer ho ještě zkusí přemluvit. „Novou smlouvu jsme nabídli Šmídovi a Američanům Robinsonovi se Svejcarem. Slovo ohledně Singletaryho bude mít trenér Pištěcký, potřebuje spíš klasického rozehrávače.“

Týmová chemie zafungovala, proto by šéf ústecké Slunety nerad dělal rekonstrukci kádru. „Tohle mužstvo mělo nejlepší týmový spirit za dobu, co v Ústí jsem!“

I v sedmém, středečním zápase Pištěckého ekipa stresovala jediného přemožitele Nymburka v sezoně. Nakonec padla 60:70, ústeckým dříčům ale výjezdní fanoušci připravili dojemnou děkovačku.

„Jsem pyšný na to, co se nám částečně povedlo, byť zklamání je momentálně větší,“ nezapíral Pištěcký. „Odvedli jsme slušnou práci, byť výsledek je pro nás krutý - všichni si přečtou, že jsme skončili sedmí.“

Vítězové výkony Slunety vyzdvihli. „Trenér Pištěcký udělal skvělou práci s týmem,“ poklonil se mu protějšek Levell Sanders i křídelník Jiří Welsch, bývalý hráč NBA: „Narazili jsme na soupeře, který dokázal pozvednout úroveň svojí hry na vyšší rychlost a vyšší stupeň, na tým, který byl velmi dobře takticky připravený. A dost dlouho nám trvalo, než jsme se tomu přizpůsobili.“

I proto se série stala reklamou na basketbal. „Pardubicím jsme jejich postup ztížili, asi to nikdo nečekal. Jsem hrdý na to, co jsme předvedli,“ nezoufal ústecký pivot Stanislav Votroubek.