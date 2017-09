Ústečtí basketbalisté v eurodebutu stříleli, kdy chtěli

Sluneta doma před 595 fanoušky rozebrala rakouský Graz rozdílem nejméně dvou tříd 93:44. Pecka se blýskl 21 body, Treadwell jich zaznamenal 14, Singletary 12.

„Přijeli bez nejlepšího rozehrávače, do toho se jim v úvodu utkání zranil asi nejnebezpečnější hráč, pak i ústřední pivot. Celý zápas hráli bez tří nejlepších. Co k tomu říct... vyhráli jsme, jupí, ale v Rakousku nás čeká jiný zápas. Levice a Domžale nebudou soupeři na téhle úrovni,“ jmenoval Pištěcký další ústecké vyzyvatele ve skupině. „Budou o dost lepší,“ míní i rozehrávač Slunety Michal Šotnar.

Od historicky prvního zápasu na evropské scéně si Pištěcký sliboval víc. „Mělo to být složitější, doufal jsem v těžší zápas. Nešlo o úroveň evropského basketu, mrzí mě to i kvůli divákům,“ želel navzdory velevýhře trenér. „Ale kdyby nám to padalo, jak mělo, dali jsme tutově 120 bodů. V útoku jsme byli permanentně volní. A v první čtvrtině, kdy to ještě jako basket vypadalo, byli kluci hrozně nervózní, ustrašení.“

Šotnar přiznal: „Když víte, že vyhrajete, je z toho klasická holomajzna. Po každé první cloně jsme byli volní, to nás překvapilo.“

Ve středu Ústí vstoupí do ligy v Pardubicích, v Alpském poháru hostí 25. října Levice.