Basketbalisté Ústí poprvé v Evropě. V premiéře vyzvou Graz

„I když je pro nás Alpsko-jadranský pohár velkou neznámou, cílem je postup ze skupiny do další fáze. Ze čtyř jdou dál dva, chceme být mezi nimi,“ vyhlásil Tomáš Hrubý, generální manažer Slunety.

UBSC Graz je stejně jako Ústí nováčkem na mezinárodní scéně, ani pro jednoho ze soupeřů ještě nezačala jeho domácí soutěž.

„Mají nově poskládaný tým, takže o něm moc nevíme. V čele s trenérem Pištěckým budeme improvizovat,“ řekl Hrubý. „Jsem v kontaktu s jejich manažerem a jedou k nám v den zápasu, což pro nás bude výhoda. My naopak koketujeme s tím, že před odvetou u nich přespíme.“

Zápas vypukne ve středu v šest večer, vstupné je stejné jako na ligu, tedy 60 korun. „Myslím, že ústecký divák by si to neměl nechat ujít,“ tvrdí Hrubý a příznivce láká i kouč Antonín Pištěcký: „Skupina není nejlehčí, ale bude to velká zkušenost po všech stránkách a pro fanoušky určitě velmi atraktivní.“

Už v úterý se ve skupině D odehraje souboj mezi slovinským Domažle a slovenskými Levicemi. „Díky vítězství na mistrovství Evropy zažívá Slovinsko boom, i Levice budou těžký soupeř. Těšíme se na ně,“ vzkázal Hrubý.

„Alpský pohár pro nás neznamená jen zkušenosti, ale i vyplnění čekací doby mezi ligovými zápasy. NBL se hraje dvoukolově, my jsme odpůrci tohoto systému, takže jsme pohárem vyšli vstříc ústeckým fanouškům, kteří chtěli víc zápasů.“

Sluneta je kompletní i s pivotem Wolframem, Kanaďan vyléčil zranění postranních vazů v koleni. Nasadí také čtyři nové Američany.

Děčín do skupiny D vstoupí až 25 .října v Komárnu, tedy na půdě obhájce loňského vítězství.