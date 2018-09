Ústecký galavečer: Bytyqi se může stát šampionkou, Šálek českou jedničkou

Král Agateljan: Boxuji ve svém obýváku. Riskuji Ještě nedávno Viktor Agateljan trénoval v Austrálii, teď se chystá na bitvu nepřemožených v ústecké Slunetě a hlásí: „Budu boxovat ve svém obýváku, to je radost. Tady je můj domov.“ Rodilého Arména, ale už dávno českého občana, čeká zápas jako řemen. Na dnešním galavečeru Box Live narazí na Roberta Rácze. Slovenský talent má už dvacet výher, z toho 18 k. o., Agateljan se pyšní bilancí šest vítězství – čtyři k. o. Někdo z nich přijde o gloriolu ne porazitelného. Tedy pokud jejich řež ve váze do 72,5 kg nedospěje k remíze. „V profiboxu jsme oba neporažení, ale v amatérském jsme už prohru zažili. Víme, jaké je být na dně, ale jen to z vás udělá šampiona. Musíš cítit, že jsi úplně dole, pak se můžeš vyšvihnout,“ tvrdí muž s přezdívkou Král. „Je mi 24, cítím se v nejlepších letech a ve formě!“ S bratrem Erikem, vítězem Velké ceny Ústí, žili v Austrálii sedm měsíců. „Chtěli jsme cestovat, pak studovat angličtinu, ale vyhlédl si nás mistr světa v boxu. Spřátelili jsme se, seznámil nás s jeho bývalým koučem a ten nás začal trénovat.“ Zařídili si sportovní víza, bydleli v Sydney, dřeli dvoufázově. Do Ústí přijeli na dovolenou, protáhla se. „Plánujeme návrat do Austrálie. Ale pokud dostanu nabídky tady, proč nezůstat u rodiny. Stýskalo se mi, přiznávám. Rodina je nejvíc. Trénuju sám a čekám na nabídky.“ Dnešní úspěch by se hodil. „Jsem na křižovatce. Buď levá, nebo pravá. O zápase nevím dlouho, ale v životě se má riskovat. A zvlášť v boxu, což je riskantní sport.“ Petr Bílek