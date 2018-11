Basketbalista Sehnal při duelu pro děti favorizovaného soka neuběhal

Basketbalová liga se ve čtvrtek hrála s nezvyklým dopoledním začátkem, cílem bylo přilákat do hlediště co nejvíce školáků.

„Děti na tribunách byly určitě aktivnější, než bývají klasičtí diváci na jiných ligových zápasech. Atmosféra byla povedená, v tomhle směru se utkání určitě vydařilo,“ hodnotil rozehrávač pražského celku Ondřej Sehnal, při divoké porážce 57:101 autor deseti bodů USK.

Střetnutí začínalo v 10 hodin dopoledne. V kolik vám zazvonil budík?

Vstával jsem ve čtvrt na osm. Ale já ještě chodím do školy, takže to pro mě nebylo nic divného.

Pamatuje podobný duel, do něhož by se nastupovalo takhle časně?

V poslední době ne, v dospělé kategorii se takhle nehraje. Ale pár let zpátky za juniorský tým to bylo normální.

Je to pro vrcholového sportovce rozdíl? Připravit se na úplně jinou dobu utkání, než je zvyklý?

Je to jiné. Přece jen jindy máme ještě dopoledne předzápasový trénink. Tentokrát jsem bez něj trochu cítil, že je tělo zatuhlé a rozjíždí se pomaleji.

Výsledek určitě hodnotit kladně nebudete...

Podobný zápas nepamatuji, že by to soupeři tak padalo. Od první minuty domácí trefili úplně každou střelu. Nymburk měl být unavený z těžkého programu, chtěli jsme ho přeběhat, ale on přeběhal nás.

Přitom vám předchozí tři zápasy skvěle vyšly.

Ale dnes jsme nesplnili ani jeden z bodů, které jsme na ně chystali.

Co to mělo být?

To si necháme na příště. Řeknu jen to, že se nám nedařilo zastavit jejich rychlé protiútoky.