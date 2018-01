Basketbalistky USK budou se Šoproní bojovat o jistotu postupu

Jestliže se jim podaří zopakovat listopadovou výhru z Maďarska, dostanou se právě před Šoproň na druhé místo a mohou mít jistý postup, pokud by pátý Galatasaray zároveň prohrál s dosud neporaženým Kurskem.

Naopak zaváhání by pro Pražanky mohlo mít fatální důsledky. V tom případě by v závěrečném utkání na hřišti Castors Braine hrály o přežití v soutěži, jelikož čtvrté Bourges i pátý Galatasaray mají lepší vzájemné zápasy.

V minulém kole však české šampionky už jeden klíčový duel zvládly a vyhrály v Lille nad Villeneuve 72:59. Získaly tak do závěrečných dvou kol nad svými konkurenty výhodu, kterou se nyní pokusí dotáhnout do úspěšného konce.

„Šlo o první ze tří klíčových utkání ke splnění našeho cíle v podobě play-off. Bez tohoto vítězství by to pro nás už bylo těžké. Proto jsme opravdu rády, že jsme to zvládly. A teď musíme zvládnout další zápas,“ řekla trenérka Natália Hejková.

Na skvělý výkon se bude snažit navázat zejména Marija Režanová, která se zlepšuje kolo od kola. Proti Villeneuve chorvatská pivotka zazářila 20 body a 15 doskoky, což ji vyneslo do sestavy kola. Pražankám navíc dodalo sebevědomí, že o víkendu v české lize vyhrály nad Trutnovem 139:35 a vylepšily si tak klubový rekord v počtu bodů i rozdílu ve skóre.

Šoproň je však velmi nebezpečný soupeř. V předchozích dvou sezonách sice maďarský celek nepostoupil ze základní skupiny a patřil spíše k outsiderům, ale v tomto ročníku prohrál pouze s neporaženým Kurskem, právě s USK po možná nejlepším výkonu Pražanek v sezoně a na hřišti Bourges. Úspěch Šoproně stojí zejména na silných pivotkách.

Američanka Crystal Langhorneová má průměry 12,9 bodu a 6,7 doskoku na utkání. Výrazně jí pomáhají také Srbky Tina Jovanovičová, Aleksandra Crvendakičová a nově také Danielle Pageová. Americká rodačka reprezentující Srbsko nahradila zraněnou Jelenu Milovanovičovou a hned v prvním utkání patřila k nejlepším v týmu.

Na lavičce je i nejvyšší hráčka v soutěži, 208 centimetrů vysoká Bernadett Hatarová. Hru diriguje další Američanka Yvonne Turnerová, která v minulé sezoně táhla Wislu Krakov.

Utkání v pražské hale Královka začne ve středu v 19:00 v přímém přenosu ČT Sport.