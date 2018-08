Dejte nám pauzu. A led! Rozžhavené US Open kvůli tomu mění pravidla

Ve hře jsou miliony, čest i sláva, ale někdy je příroda mocnější než všechny touhy. Hned osm tenistů vzdalo v 1. kole letošního US Open, na což třeba wimbledonský šampion Novak Djokovič říká: „Aspoň je vidět, že jsme v tom rozhodně nebyli sami. Brutální podmínky!“

On se na úvod posledního grandslamu roku škvařil v souboji s Maďarem Fuscovicem. Při pohledu na kurt se zdálo, že by na něm byla vejce hotová raz dva. Už nebylo zbytí, musel přijít netradiční prvek.

„Zažil jsem to poprvé v životě,“ uvedl Djokovič o momentu, kdy mohl spolu s protivníkem na chvíli odkráčet do šatny. Taková úleva. Program byl prostý: „Je to velký rozdíl, když se můžete převléci, dát si sprchu, něco pojíst, celkově se osvěžit. Na chvíli jste ve stínu a v chládku. Oběma nám to prospělo.“



Jelikož se v úterý teplota v New Yorku vytáhla nad 36 stupňů (ve stínu, samozřejmě), dostávali pánové krátké volno po třetím setu, dámy po druhém. A znovu se rozvířila debata, která se prakticky rok co rok koná v lednu v rozpálené Austrálii. Jestli už tohle není moc. Jestli to neohrožuje zdraví tenistů.

„Nedivte si, když si stěžujeme. V tomto bychom hrát neměli,“ řekl Djokovič.



Ručníky naplněnými ledem nepohrdly ani Eugenie Bouchardová (vlevo) a Kristýna Plíšková.

Turnajová čtyřka Alexander Zverev dokonce zavzpomínal, jak kdysi při jiném letním americkém turnaji ve Washingtonu zažil na kurtu šílených 60 stupňů Celsia. „Ne letos, už to bude pár let,“ vyprávěl. „Tohle by se nemělo stávat, měli bychom hrávat později. Funkcionáři to všechno sledují z klimatizovaných místností a řeknou nám, že je to v pohodě... Pravidla by měla být přísnější.“

Je fér dodat, že to od všech účastníků US Open byly odpovědi na otázky novinářů, nikoli nevyžádané stesky. Také dodávali, že podmínky jsou pro všechny stejné - v tomto případě pro všechny brutální.



Mění se už klima, Novaku? Byla to ukázka toho, jak moc se někdy žádá od sportovců, když na Novaka Djokoviče zamířil dotaz ohledně toho, zda je planeta spíš modrá, či zelená. „V Austrálii byl neuvěřitelný hic. Ve Velké Británii největší vedro za 45 let. Tady se škvaříme. Je to trend?“ Srbský tenista si ale zachoval pohotovost. „Pánové, já jsem tenista, ne klimatolog. Nechám to jiným. Jistě, znečištění a další věci přírodě neprospívají. Ale zároveň platí, že tenis se hraje venku, takže se s tím musíme umět vyrovnat.“

Vedro konce amerického léta je o něco jiné než spalující paprsky pod Jižním křížem v Melbourne. Když tam ale letos Tomáš Berdych absolvoval 2. kolo proti Garcíovi Lópezovi, shodoval se v tepelných odhadech se Zverevem.

„Když je ve stínu čtyřicet, na sluníčku bude přes šedesát,“ popisoval. „Je to jako skákat dvě a půl hodiny přes švihadlo v sauně. Já za sebe jsem se cítil, jako by mě někdo dal pod pokličku. Motá se vám hlava, člověk je slabší. Na takovou pec se v našich končinách ani nikde relativně poblíž stejně připravit nedá. “



U Atlantiku se přidává vlhkost a dalším úskalím pak je nově zavedené pravidlo o tom, že na podání mají účastníci grandslamů maximálně 25 sekund. To, co má sloužit jako prostředek ku zrychlení hry, se v extrémních podmínkách mění v torturu. Již tak unavené tenisty to ždímá na dřeň.

„Po dlouhých výměnách je to opravdu náročné,“ říká Marin Čilič a Djokovič dodával: „Navíc to na US Open zavedli bez konzultací s námi. Což, pokud mám být upřímný, od nich není moc hezké.“



Mimořádné přestávky by mohly posloužit aspoň jaké částečná omluva.