Pardubická Beksa bude chtít otupit kolínské sebevědomí

Beksa totiž už ve středu od 18 hodin opět v domácí hale v prvním utkání čtvrtfinálové minisérie Českého poháru vyzve Kolín.

„Pro nás je dobře, že máme v tomto týdnu sled více utkání v řadě, a nemáme tedy čas přemýšlet o tom, co bylo. Musíme se dívat dopředu,“ poznamenal Tomáš Bartošek, jeden z koučů Beksy.

Bráno čistě tabulkově, měl by Kolín nicméně být ještě silnějším sokem než Děčín. V současnosti jsou Středočeši v Kooperativa NBL těsně pod děčínskými Válečníky, na šestém místě, jen vinou menšího počtu odehraných duelů (Pardubice drží druhou příčku).

A co je důležitější - zatímco výkony Děčína opisují sinusoidu, Kolín dokázal zvítězit už čtyřikrát v řadě. Mimo jiné doma rozprášil právě Válečníky o 24 bodů. V poháru si dosud poradil se dvěma celky z nižší soutěže - prvoligovými SK UP Olomouc a Královskými sokoly.

„Kolín má v současné době velmi dobrou formu, takže očekáváme sebevědomého soupeře,“ podotkl trenér Bartošek.

Sami Pardubičtí hráli v národním poháru už tři mače - proti prvoligovým Šlapanicím a v 5. kole dvojzápas s Brnem. V tomto smyslu tak mají před Kolínem nepatrný náskok, byť je Brno v prosinci příliš neprověřilo.

Střetnutí s Děčínem navíc naznačilo, že zvyknout si na hru bez ofenzivního démona Domineze Burnetta, který přestupuje do zahraničí, nebude žádná legrace.

„Pohárové dvojutkání je specifické, počítat se bude každý bod. A my bychom si rádi vytvořili co nejlepší pozici do odvety,“ předeslal Bartošek. Beksa bude s Kolínem sázet na tradiční zbraně: důslednou obranu a smrtící brejky.

„Čím víc dáme jednoduchých košů z protiútoků, tím lépe se nám bude dýchat v postupném útoku,“ řekl kouč Beksy.