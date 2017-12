Vánoční koleda po kalifornsku. Dva výtečníci si po krádeži rok nezahrají

Basketbalisté byli během podzimního turné v Číně zadrženi za krádež několika slunečních brýlí v luxusním obchodu Louis Vuitton.

„Od té doby, co se vrátili z Číny, plní všechny pokyny naprosto perfektně. Ať už jde o studium nebo individuální tréninky. Řekl jsem jim ale už předtím, že všechny činy mají své následky a tímto zákazem jen dáváme najevo, že celou věc nebereme na lehkou váhu. Nebudou s námi cestovat na venkovní zápasy ani s námi nebudou při utkáních na lavičce, ale těším se, že se po vánočních svátcích připojí zpět k týmu. Věřím, že týmu i univerzitě prospějí návratem do tréninku,“ řekl v prohlášení Steve Alford, trenér basketbalistů UCLA.

Spolu s Hillem a Rileym byl v celém skandálu zapleten ještě LiAngelo Ball - tak však krátce po doznění mediálního zájmu o kauzu ze školy odešel a spolu s mladším bratrem LaMelem podepsali profesionální smlouvu v Litvě.

„Chápu, že Cody i Jalen to měli od návratu z Číny velmi složité, ale to, co v Číně provedli, se absolutně neslučuje s hodnotami univerzity a uškodilo jak našemu basketbalovému programu, tak celé škole. Chceme je v budoucnu podporovat jako studenty i jako sportovce a doufám, že se z celé situace poučí,“ řekl šéf sportovního oddělení univerzity Dan Guerrero.

Dvacetiletý Riley je podle ESPN číslem 45 mezi kandidáty na příští draft NBA, ale to platilo ještě před celým skandálem, který si pozici výrazně zhoršil.

O dva roky mladší Hill měl být také pro UCLA důležitou předsezonní posilou, ESPN ho však za kandidáta na draft 2018 ani před zatčením nepovažovala.

Shai Gilgeous-Alexander (22) z Kentucky pod tlakem Jaylena Handse (4) z UCLA. Hamidou Diallo (3) z Kentucky faulovaný Thomasem Welshem z UCLA. Aaron Holiday (vpravo) z UCLA útočí na koš Kentucky.

Celek UCLA se v sezoně zatím drží velmi slušně, přestože většinu zápasů musí kvůli suspendacím odehrát v malé rotaci hráčů. Bruins mají zatím bilanci devíti výher a tří porážek. Prohráli však dva zápasy z posledních čtyř.

V sobotu zdolali v prestižním souboji Kentucky. Duel, ve kterém hrává celá řada pozdějších profesionálů, získali 83:75.