James a spol. přišli o trenéra. Lue se stahuje kvůli záhadné nemoci

dnes 18:36

Zdravotní problémy přiměly trenéra clevelandských basketbalistů Tyronna Luea dočasně přestat s koučováním. Čtyřicetiletý bývalý rozehrávač a dvojnásobný šampion NBA v sobotu vedl tým Cavaliers jen v prvním poločase, pak zůstal v šatně. Jak dlouho bude předloňským mistrům chybět, netuší. Do play off by se rád vrátil.

Tyronn Lue má potíže už delší dobu. Sobotní vítězný zápas proti Chicagu (114:109) byl pro něj už třetím v této sezoně, který nezvládl odtrénovat celý. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii „Po celé řadě konzultací s lékaři i naším generálním manažerem jsme usoudili, že pro tým i mé zdraví bude nejlepší, když se na nějaký čas stáhnu,“ uvedl trenér v prohlášení. Když na jaře 2016 dovedl ve svém prvním angažmá v roli hlavního kouče Cavaliers k titulu, dostal od klubu novou pětiletou smlouvu. Do té doby dělal asistenta a jeho nynější kolega Larry Drew nyní převzal plnou zodpovědnost. „Mám bolesti na hrudi a další znepokojující symptomy, třeba nespavost. I když jsem už podstoupil řadu testů, zatím se příčiny nezjistily,“ dodal Lue. Podle zdroje ESPN kouč věří, že do play off, které začne za tři týdny, se na lavičku mužstva kolem LeBrona Jamese vrátí. Cavaliers jsou aktuálně třetí v tabulce Východní konference. Larry Drew už několikrát na lavičce Clevelandu za nemocného Tyronna Luea zaskočil. Podobný úkrok stranou je v NBA častým jevem. V loňském play off se načas pozice musel vzdát Steve Kerr, první muž na lavičce mistrovských Golden State Warriors. V aktuálním ročníku scházel několik týdnů Steve Clifford z Charlotte Hornets. Drew senior povýšil jen tři dny poté, co novou šanci v NBA dostal jeho syn Larry Drew II. Osmadvacetiletý rozehrávač je od pátku členem New Orleans Pelicans.