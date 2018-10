Časovka družstev mizí z MS. Nahradí ji smíšená štafeta, týmy se bouří

Mezinárodní cyklistická federace (UCI) o radikální změně rozhodla už na jaře. Na nedávno uplynulém MS v Innsbrucku poté prezident David Lappartient změny obratně hájil.

„Mezinárodní olympijský výbor volá po genderové vyváženosti ve sportech, proto jsme se rozhodli zařadit do programu světového šampionátu v Yorkshiru smíšenou štafetu mužů i žen,“ líčil francouzský funkcionář.



Za rok ve Velké Británii se tak v jednom závodě představí tři muži a stejný počet žen. Organizátoři nachystali 14kilometrový okruh - po projetí druhého muže prvním kolem vyrazí na trať trio žen. Do výsledků se poté počítá čas druhé ženy v cíli.

„Představujeme nový formát a chceme s ním prorazit na olympijské hry,“ upřesnil Lappartient.



Na letních hrách v Tokiu 2020 už to UCI určitě nestihne - o složení sportovních disciplín je jasno -, ve hře tak zůstává nejdříve Paříž 2024. „Světový šampionát v Yorkshiru bude prvním testem,“ dušoval se Lappartient.

Jeho změna ale přichází za značného nesouhlasu šéfů profesionálních stájí.

Maraton se běhá taky zvlášť

Týmové časovky se na světovém šampionátu jezdí od roku 1962. O 32 let později z programu MS zmizely. Českoslovenští amatéři během této doby získali dvě stříbra a dva bronzy.



Týmová časovka profesionálních stájí v současném formátu prožila premiéru před šesti lety v nizozemském Valkenburgu. Počet jezdců se rozšířil na šest, národní barvy vystřídaly dresy polepené logy sponzorů.

A tituly posbíraly pouze tři stáje: Quick-Step (4 vítězství), BMC (2 vítězství), Sunweb (1 vítězství).

„Nový formát mi připadá směšný,“ přiznal Patrick Lefevere, šéf Quick-Stepu. „V maratonu také neběží ženy a muži spolu, mají vlastní výsledky.“



Přidal se i Matt White, sportovní ředitel týmu Mitchelton-Scott. „Nejsem příznivcem téhle změny. Ženy nepotřebují zviditelňovat svůj sport jízdou s muži. Mají vlastní závody.“

Právě propagace ženské cyklistiky společně s muži patří k hlavním Lappartientovým argumentům. Tím dalším je finanční zátěž, na kterou si stáje stěžovaly.

V předchozích letech dlouhé výpravy do dějiště mistrovství světa spolkly značný kus ročního rozpočtu. Pomyslné hřebíčky do rakve zatloukly šampionáty v Richmondu 2015 a Kataru 2016, kam se vydalo deset z 18 týmů.

„Pracujeme na konceptu, který by vyhovoval všem týmům,“ přiznal Richard Plugge, viceprezident AIGCP (Asociace profesionálních cyklistů) a manažer LottoNL-Jumbo. „Chceme vytvořit víkendové klání pro všechny týmy a snížit náklady.“



Například zaoceánská cesta do Spojených států před třemi lety se vyšplhala až na 50 tisíc dolarů (více než milion korun). Obdobně tomu bylo i o rok později na Arabském poloostrově.

„Myslíme si, že náš formát může fungovat v Nizozemsku, Belgii nebo severní Francii,“ přidal Plugge.



Důvod je jednoduchý: v cyklistických baštách má většina předních týmů veškeré zázemí.

„Bude to relativně jednoduché na logistiku,“ domýšlel Plugge.

Jenže to by byla i nadcházející mistrovství světa. Ta se totiž budou konat v Británii, ve Švýcarsku a v Belgii. Proti takovému scénáři by rozhodně týmy neprotestovaly.