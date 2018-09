Premiéra českého týmu na světovém šampionátu: Strach i roční přípravy

Česká skvadra si v pátek projela náročnou trať mistrovství světa v Innsbrucku. V neděli už pojede naostro. A bude to vůbec poprvé v historii, co se ryze český výběr představí v týmové časovce světového šampionátu.

„Trať je opravdu pěkná,“ všiml si Josef Černý, společně s Janem Bártou hlavní opora celé sestavy.

A také velmi náročná. Cyklisté během 62,8 kilometru dlouhé časovkářské štreky překonají převýšení 427 metrů. Kromě drastického výšlapu do městečka Axams nahání cyklistům hrůzu sjezd. Právě tady budou reprezentanti dosahovat více než stokilometrové rychlosti. Pro většinu z nich nic nového. Leč na časovkářské „koze“ velmi nezvyklého. „Ale nevnímají to,“ říká Fiala.

Účast mezi 24 nejlepšími týmy světa znamená pro Elkov-Author obrovský úspěch. Přesto nijak šokující: o případném startu v Innsbrucku kontinentální tým z Hradce Králové věděl s ročním předstihem.

I proto jim dodavatel kol sestrojil s předstihem časovkářské speciály. Definitivní potvrzení ale přišlo až v polovině srpna letošního roku.

„Je to odměna za dlouhodobou práci,“ přiznává sportovní ředitel Vladimír Vávra. Jeho výběr si snad nemohl vybrat vhodnější chvíli.

Třeba Josef Černý letos zazářil na republikovém šampionátu v Plzni, když ovládl silniční závod i individuální časovku. Později přišla lukrativní nabídka: od Nového roku se 25letý cyklista představí po boku olympijského vítěze Grega van Avermaeta v týmu CCC, jenž střídá v profipelotonu zanikající BMC.

Jan Bárta zase ve 33 letech platí za znamenitého a zkušeného časovkáře ošlehaného největšími cyklistickými podniky.

Právě na tyto dva se v neděli spoléhá.

„Objektivně nepomýšlíme na nejvyšší příčky. Na druhou stranu se ale nejedeme pouze zúčastnit,“ přidává Vávra.

Černého a Bártu čeká největší šichta od 40. kilometru. Překonat ostré stoupání se sklonem až třináct procent, náročný sjezd a šup do cíle v Innsbrucku. V ní se počítá čas čtvrtého závodníka. „Dva kluky obětujeme na rovině před kopcem. Čtyři to poté musí zvládnout až do cíle,“ prozrazuje Fiala.