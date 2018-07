Z Honeycuttovy smrti se stala záhada. A co k tragické střelbě vedlo

Po rozhovoru Lisy Stazelové pro izraelský portál Sport5 se příběh posledních hodin jejího syna Tylera Honeycutta zproblematizoval.

Policejní verze hovoří o podivném chování mladého muže, u kterého musela zasáhnout po telefonátu jeho matky. Následovat měla přestřelka, Honeycuttův pokus zabarikádovat se v domě a nakonec i jeho sebevražda.

Verze Lisy Stazelové je však odlišná. Podle ní zemřel Honeycutt na následky zranění, která utrpěl při policejní palbě.

„Zavolala jsem policii, oni přijeli, zastřelili mi syna a pak tvrdí, že si to udělal sám,“ svěřila se zoufalá žena. „Byl v depresi, ale ještě mě ujistil, že by si nikdy neublížil, protože věděl, jak by mě to ranilo. Musel mi slíbit, že to neudělá.“

Podle Stazelové její syn nevystřelil ze svého domu na policisty, ale do vzduchu.

„Panikařil a byl vystrašený. Oni se moc nesnažili, aby situaci zklidnili. Přijelo třicet aut a kolem létaly tři helikoptéry. To všechno kvůli jednomu vyděšenému klukovi,“ podivuje se nad policejními manévry.

Pro své domněnky, že se její syn nezabil, nabízí tento důkaz: „Tylerův dům je obrovský, ale krev je teď všude. Je rozmazaná po zdech na cestě do ložnice. Když se zastřelíte, tak je přece krev jen na jednom místě, nechodíte pak z místnosti do místnosti. Myslím, že ho zastřelil jeden z policistů skrz okno. Tyler se chtěl bránit, strhl za sebou nábytek, ale nakonec tam vykrvácel.“

Jak přesně vypadalo synovo zranění, však paní Stazelová neví.

„Když jsem žádala, aby mi ho ukázali, tak mi jen řekli, že ho v tomhle stavu nechci vidět. Vyšetřování prý potrvá deset měsíců. Ale jak jim mám věřit, že mi kdy řeknou pravdu?“ ptá se.

Zoufalé chování v posledních hodinách Honeycuttova života podle všeho vyvolal kariérní nezdar. Šance na comeback do NBA se mu totiž vzdálila, možná i nadobro zmizela.

„Vážně se chtěl vrátit do NBA, měl hrát Summer League za Oklahoma City. Ale pak ho vyšetřil lékař a zjistil, že má problém s kolenem. Pro Tylera to bylo velké zklamání,“ vysvětluje Stazelová.

„Tyler chtěl vyhledat odbornou pomoc, ale pak se (v pátek) tak rozčílil, že jsem mu přestala rozumět,“ dodává.

Pro Times hovořil o Honeycuttovi jeho středoškolský trenér Bort Escoto, který zůstal s bývalým svěřencem do posledního dne v kontaktu: „Tyler se choval divně a já o něj měl strach. Chtěl jsem ho v pátek navštívit, když mi jeho matka zavolala, že se chová agresivně. Řekl jsem jí, ať zavolá policii.“

Podle Escota měl Honeycutt velký problém přizpůsobit se životu v Rusku, za tamní BC Chimki odehrál tři z posledních čtyř sezon a od klubu dostal milionovou nabídku, aby pokračoval. Na stole měl i méně výhodný kontrakt od Maccabi Tel Aviv, Izrael však jeho povaze vyhovoval víc. Pátek byl prý tím dnem, kdy se měl rozhodnout...