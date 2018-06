Kolocová s Kvapilovou prohrály pohárové finále v Praze

„Ze Super Cupu si nakonec odvážíme druhé místo. Dneska nám to ve finále prostě moc nefrčelo, ale i to se ve sportu stává a my se už těšíme na příští týden, protože nás čeká čtyřhvězdičkový turnaj FIVB v Ostravě,“ napsaly poražené finalistky na facebooku.

Mužský turnaj vyhráli Slovinci Nejc Zemljak a Jan Pokeršnik, kteří ve finále zdolali Davida Schweinera s Ondřejem Perušičem 2:1. V třetím setu měly mečboly oba páry, slovinští hráči nakonec nad českými jedničkami zvítězili 21:19.