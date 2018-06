Jak Perušič se Schweinerem čekali v Ostravě na zápas přes noc

Už před ní vedení soutěže rozhodlo, že duel českých reprezentantů s Rusy Semjonovem a Lešukovem odloží na páteční dopoledne. A české jedničky prohrály 0:2 (-17,-16), takže je ještě čeká další zápas o postup mezi šestnáct nejlepších dvojic.

„Nebyl to problém, akorát ta rozcvička navíc není moc příjemná,“ usmál se David Schweiner. „A také dnes ráno už byly holt jiné podmínky.“

Zpravodajství z turnaje v Ostravě Páteční výsledky

Nejen, že se výrazně ochladilo, ale ustal vítr. „A včera byl i hlubší písek,“ dodal Schweiner. „Museli jsme změnit taktiku, ale podmínky jsou stejné pro oba týmy.“

Čeští reprezentanti nastoupili už v devět ráno. Ale vstávání jim problém nedělalo. „Vstáváme i dřív,“ řekl Schweiner. „Přesně tak. Ale na náš výkon to vliv nemělo. Soupeři se s tím ale popasovali lépe.“

Perušič se Schweinerem zažili odložení utkání poprvé. „Ale v Brazílii jsme už tomu byli blízko,“ řekl Ondřej Perušič. „Tam už pomalu padala tma a těžko se to dohrávalo. Ale také jsme ho prohráli.“

Nenaruší odklad utkání psychiku? „Člověk se samozřejmě na ten zápas připraví a už je soustředěný, ale totéž udělali naši soupeři,“ řekl Perušič. „Takže to asi vliv nemá. O to více jsme se ale měli připravit na to ráno, což jsme očividně neudělali.“

Konstantin Semjonov nemohl ve čtvrtek usnout. „Do tří hodin do rána jsem nezabral, jak mě bolela hlava,“ podotkl. Jenže právě on svými zkušenostmi utkání rozhodl. Dobře zablokoval a přidal i přímé body z podání.

„Češi jsou silný tým,“ řekl Semjonov. „Hráli jsme s nimi letos už v tureckém Mersinu ve finále a vyhráli jsme 2:1. Před dnešním zápasem jsme si dali práci, abychom odstranili chyby, které jsme tehdy dělali.“

Ilja Lešukov to má se svým zkušeným stále mu něco vytýkajícím spoluhráčem Konstantinem Semjonovem těžké.

Osmadvacetiletý Semjonov hraje s Lešukovem od loňského prosince. O šest let mladšího spoluhráče zaučuje.

„Dnešní zápas byl spíš o nás než o soupeři. Nemohli jsme odztrátovat, ani je ubránit, což jsou asi dvě nejdůležitější věci,“ podotkl Ondřej Perušič.

„A pokud jde o Semjonova, řekl bych, že je spíš nepříjemný hráč. Já bych s ním hrát nechtěl, byť individuálně je opravdu dobrý. Jenže jak toho mladého na kurtu peskuje, rozhazuje rukama a stěžuje si na něj, tak táhne tým ještě níž. Bez toho by podle mě byli ještě lepší.“

V jaké náladě byl Semjonov teď? „V takové smíšené. Ale takový je bohužel pořád. Jeho spoluhráč to nemá moc lehké,“ odpověděl David Schweiner. „Ale proti tomu, co předváděl v Turecku, když jsme s nimi hráli minule, byl dnes vyloženě pozitivní,“ dodal Ondřej Perušič.