Kolocová po úvodní prohře v Ostravě: Extra přemotivované? Nemyslím

„Nic nekončí, musíme zabojovat, protože pořád je šance hrát třeba až do neděle,“ řekla Kristýna Kolocová. „Musíme se z toho vyspat a zahrát lépe. Může to být jenom lepší.“

Dalšími jejich soupeřkami v pátek budou Lotyšky Tina Graudinová a Anastasija Kravčenková. A aby se v soutěži udržely, musí vyhrát. „Doufám, že už uspějeme,“ podotkla Kolocová.

Překvapily vás Polky něčím?

Vůbec ničím, dobře je známe, víme, co na ně hrát. Byly jsme na ně připravené a tušily, co budou hrát na nás. Taktiku jsme celkem zvládly, ale herně to bylo trošku horší. Ten vstup do turnaje se nám nepovedl podle představ. Řekla bych, že to byl náš podprůměrný výkon.



Nebyly jste na domácím turnaji přemotivované?

Domácí prostředí může hrát roli, člověk se chce ukázat, že je skvělý, že to všechno umí. Na druhou stranu si nepřipouštíme, že by nás to mělo ovlivňovat. Podvědomě tam určitě něco je, ale že bychom byly nějak extra přemotivované, že bychom z toho nespaly, to ne. Nastoupily jsme vcelku normálně jako kdekoliv jinde. Nebyly jsme nijak hodně nervózní.

A neměly jste v podvědomí ani to, že jste soupeřky už třikrát porazily?

Na téhle tour to není s nikým zadarmo. Rozhodně jsme je nepodcenily.

Dnes bylo horko, v pátek se má ochladit. Neovlivní to vaši hru?

To bude jen dobře, protože v tom horku nám to dneska nešlo. Tak snad nám to půjde v zimě.