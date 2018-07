Dýchej pro street. Ve Zlíně si zahraje i Reisingerová, proti chlapům

„Protože je letošní turnaj už devátý ročník, je nazvaný Ballin‘ vol. 9. Letos však máme ambici posunout událost o pořádný kus dále. Snažíme se z toho udělat festival streetové kultury,“ zve na sobotní událost jedna z organizátorek Andrea Lorencová.

„Hlavním pilířem akce je tradičně turnaj mužů pět na pět, trojková a dovednostní soutěž o ceny a divácky nejoblíbenější soutěž ve smečování, kde si vítěz odnese 10 000 korun.

Patronkou turnaje je česká reprezentantka Julia Reisingerová, kterou si v dubnu vybrali LA Sparks do WNBA jako 35. v pořadí. Julia je dcerou nejlepší střelkyně a doskakovačky v historii české ligy Petry Reisingerové a na turnaji si dokonce sama zahraje proti mužům.

„Ballin’ letos nově otevírá kategorie pro chlapce a dívky do 18 let. Jedná se o krok, který by měl pomoci aktivovat také mladší ročníky. Společně se spolkem Ballin’ Zlín podporuje snahu rozpohybovat mládež také projekt Dýchej pro street, který zajišťuje doprovodný program celé akce,“ dodává Lorencová.

Nový projekt #dychejprostreet Nadace společnosti O2 má šířit mezi mladé kulturu ulice a snaží se je vytáhnout ven, být akční, být chvíli offline a bavit se venku, nejen u počítače nebo mobilu.

Zajišťuje doprovodný program, jehož součástí je parkour exhibice, street dance vystoupení, thajský box, street workout, scootering, streetballový turnaj tři na tři pro sportovce do 18 let a hudební vystoupení mladé zlínské skupiny.

V průběhu hlavního basketbalového turnaje bude k dispozici speciální stan s fyzioterapeutem, který má zajistit lepší zázemí pro sportovce. Má nachystané i rady, jak odstranit problémy vzniklé při sportu jednostranným přetěžováním, co pomáhá jako prevence proti bolestem, přetížení a vadnému držení těla.