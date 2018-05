Dva páry českých plážových volejbalistů prošly v Brazílii do play off

Turnaj Světového okruhu kategorie 4* v Itapemě Brazílie Muži - skupina D:

Perušič, Schweiner (13-ČR) - Capogrosso, Azaad (20-Arg.) 2:1 (-20, 30, 11)

Perušič, Schweiner - Šmedinš, Samoilovs (4-Lot.) 2:1 (-17, 13, 12) Perušič se Schweinerem vyhráli skupinu a postoupili přímo do 2. kola play off. Ženy - skupina D:

Kolocová, Kvapilová (13-ČR) - Lehtonenová, Ahtiainenová (20-Fin.) 2:1 (14, -14, 9)

Štrbová, Dubovcová (29-SR) - Hermannová, Sluková (4-ČR) 2:1 (-20, 15, 12)

Kolocová, Kvapilová - Štrbová, Dubovcová 2:0 (16, 14) Kolocová s Kvapilovou vyhrály skupinu a postoupily přímo do 2. kola play off.