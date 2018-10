Kvitová na bálu u rovníku: Těším se, je to tady! Jen se pořádně vyspat

V dokonale vypucovaném městském státě se totiž tenhle výjimečný bál pro osm vyvolených koná naposledy, příště už se přestěhuje do čínského Šen-čenu. „Cítím to a je mi to trochu líto,“ říká jedna ze dvou Češek v hlavní soutěži.

Turnaj mistryň 2018 Speciální příloha iDNES.cz

Kvitová je na akci WTA Finals pošesté v kariéře, z toho počtvrté právě v Singapuru. Páteční galavečer považuje za vůbec nejlepší, jaký kdy na těchto turnajích zažila: „Líbil se mi hodně. I ve srovnání s předchozími lety tady nebo v Istanbulu tohle bylo nejvíc.“

Jen jedna věc ji zatím lehce souží, což zná asi každý, kdo se vypravil do jihovýchodní Asie. Plus šest hodin totiž s tělem umí provádět divy.

„Se spánkem zatím nic moc. Jet lag mě docela ničí. Až dneska byla noc konečně lepší,“ přiznává Kvitová. „Tenhle posun na východ je pro mě ze všeho nejhorší, ať už letíte z Evropy do Asie nebo z Ameriky zpátky do Evropy. Večer nemůžete usnout, zato ráno byste spali do aleluja… Žádná velká finta není. Usnout co nejdřív a ráno vstát na budíka. Přehodit se co nejrychleji.“

Jak jinak než za pomoci tenisu. Kvitová si vyzkoušela místní halu ve středu, čtvrtek i pátek. Jedinou parťačkou pro tréninkový duel jí byla Elina Svitolinová – a vida, los je obě svedl do Bílé skupiny. Společně pak Turnaj mistryň v neděli od 11.00 českého času zahájí. „Já si říkala, že ji určitě dostanu, když tu byla jediná na trénink,“ baví se. „Ale ono je to asi jedno.“

Stejně tak ji nesouží další soupeřka, krajanka Karolína Plíšková.

Petra Kvitova při slavnostním ceremoniálu a losování na Turnaji mistryň v Singapuru.

„Bylo by lepší se potkat později, což vlastně pořád můžeme,“ mrkne; na druhý český duel by totiž v Singapuru mohlo dojít až ve finále. „Spíš jsem to čekala. Už jsem to tady zažila s Luckou (Šafářovou), tak jsem si myslela, že zase budeme dvě Češky ve skupině.“

Sdílet budou kurt, který sice platí za extrémně pomalý, ale z pohledu Kvitové a její hry by nakonec nemuselo být tak zle. „Údery s liftem odskočí trochu víc, ale když se spustí, lítají rychleji. Samozřejmě nejsem proti.“

V sobotu Kvitová absolvovala mediální povinnosti a vyhlížela přílet rodičů, kteří se do asijských dálav za svoji veleúspěšnou dcerou vydali poprvé v životě. Pak už bylo nachystáno vše.

Tenisový bál může začít a odstartuje ho právě ona.

„Říkala jsem si, že tím, jak moc nespím, by možná bylo lepší hrát až v pondělí,“ povídá Kvitová. „Ale na druhou stranu nemám ráda ty dny před turnajem, kdy se jenom připravujete a čekáte, až to konečně vypukne. Takže jsem ráda, že hraju hned. Už je to tady. A já se těším!“