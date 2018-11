Klopýtnutí krále Federera. Porazil jsem svůj idol, raduje se Nišikori

Zranění ho deptala tak, že málem pozbyl víry. A tak se někdejší finalista US Open v lednu vydal na challengery. Do tenisového suterénu - a ani tam neměl Nišikori stoprocentní bilanci.

„Bylo to odvážné rozhodnutí, které si zaslouží respekt. Jsem rád, že je Kei zpátky. Je to příkladný bojovník,“ hodnotil Federer.

Gentlemanská slova jej však zároveň musela štvát. Nišikorimu totiž v Londýně podlehl 6:7, 3:6. Vida, kam to japonský dříč zase dotáhl: rve se s elitou a v žebříčku už je devátý. Na závěrečný turnaj roku jej protlačila zranění Rafaela Nadala a Juana Martína del Potra, ovšem jako žádný tuctový náhradník nepůsobí.

Federera předtím zdolal naposledy v Miami v roce 2014. Letos mu podlehl na akcích Masters v Šanghaji a Paříži. „Věděl jsem, že musím něco změnit. Více jsem se tlačil do forhendu, hrál agresivněji. A začalo se to vyplácet, hlavně ve druhém setě. Předvedl jsem dobrý tenis. Nikdy není snadné porazit svůj idol,“ uvedl Nišikori.

Federera tedy čekají těžké dny: aby prošel do semifinále Turnaje mistrů, potřebuje příště takřka nutně zdolat Dominica Thiema a pak ideálně i bombarďáka Kevina Andersona. Na podzim sice vyhrál „svůj“ turnaj v Basileji, ani tam ovšem nepředváděl nejpřesvědčivější výkony. Na grandslamu v New Yorku jej ve 4. kole šokoval Australan Millman.

Roger Federer ve svém prvním utkání na Turnaji mistrů 2018.

„Loni to byla pohádka od začátku do konce,“ vrací se Federer do roku 2017, kdy vyhrál Australian Open i Wimbledon a vyprovokoval tím debaty, zda náhodou nešlo o nejlepší pasáž celé jeho výjimečné kariéry. „Ale letošek taky beru. Přidal jsem další grandslam, což je skvělé. Ano, Wimbledon a US Open nedopadly podle mých představ. Jinak je to však povedená sezona.“

Pro srovnání: loni končil Federer s bilancí 52-5 a sedmi tituly, kromě dvou grandslamů ovládl i tři akce ATP Masters. Nyní je aktuálně na statistice 46-9 a do vitríny přidal čtyři trofeje, přičemž ta z Melbourne výrazně převyšuje triumfy z Rotterdamu, Stuttgartu a ze zmíněné Basileje.

Prakticky pro každého jiného tenistu by to byla pohádka. Ale pro něj? „Kdyby mi tohle někdo oznámil dopředu, bral bych to všemi deseti,“ tvrdí Federer. „Vždyť jsem se mimo jiné vrátil do pozice světové jedničky. Ale jasně, cítím, že je pořád o co hrát.“

Jako nyní v Londýně, kde začal porážkou z kategorie hodně nečekaných.