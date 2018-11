ONLINE: Velkolepé finále Turnaje mistrů. Djokovič bojuje se Zverevem

Zverev v sobotním semifinále porazil Federera 7:5, 7:6, Djokovič si poradil mnohem snadněji s Jihoafričanem Kevinem Andersonem 6:2, 6:2.

ONLINE: Djokovič vs. Zverev Sledujte podrobnou online reportáž.

Američan Mike Bryan vyhrál popáté Turnaj mistrů ve čtyřhře. Spolu s krajanem Johnem Sockem, jenž letos po jeho boku nahradil zraněné dvojče Boba, porazil v londýnském finále 5:7, 6:1, 13:11 francouzskou dvojici Nicolas Mahut, Pierre-Hugues Herbert.

Čtyřicetiletý Mike Bryan a o čtrnáct let mladší Sock tak triumfem na Turnaji mistrů korunovali skvělý společný půlrok. Dohromady se dali teprve v červnu, poté co Bob Bryan musel na operaci s kyčlí, a společně vyhráli tři nejcennější tituly, jež byly k mání. Triumfovali ve Wimbledonu, na US Open a nyní i na finále sezony ATP Tour.

Londýnský triumf bude nejspíše jejich rozlučkou, neboť od příštího roku by se k sobě měla dvojčata Bryanova vrátit.