Zverev vstoupil do tenisového Turnaje mistrů úspěšně, zdolal Čiliče

Tenis

Další 3 fotografie v galerii Německý tenista Alexander Zverev v duelu s Marinem Čiličem z Chorvatska. | foto: AP

dnes 17:57 17:33

Německý tenista Alexander Zverev vstoupil do Turnaje mistrů v Londýně stejně jako loni výhrou nad Chorvatem Marinem Čiličem. Jednadvacetiletý rodák z Hamburku měl sice horší vstup do utkání, prohrával 2:5, ale o devět let staršího soupeře porazil ve dvou zkrácených hrách.

Ve večerním druhém duelu Skupiny Gugy Kuertena se střetne světová jednička Novak Djokovič ze Srbska s debutantem na Turnaji mistrů Johnem Isnerem z USA. Vítěz tohoto duelu bude příštím Zverevovým protivníkem. Třetí nasazený Zverev porazil turnajovou pětku Čiliče po boji za dvě hodiny a šest minut. První tie-break mladý Němec vyhrál těsně 7:5, druhý hladce 7:1. Připsal si tak 55. vítězství v sezoně, což je nejvíc mezi všemi hráči na ATP Tour. Loni byla výhra nad Čiličem pro Zvereva jediná v Londýně, vysoký Chorvat má při čtvrté účasti na Turnaji mistrů výrazně negativní bilanci 1:9. Tenisový turnaj mistrů v Londýne Dvouhra

Skupina Gugy Kuertena:

A. Zverev (3-Něm.) - Čilič (5-Chorv.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:1). Čtyřhra

Skupina Knowles, Nestor:

Marach, Pavič (1-Rak./Chorv.) - Herbert, Mahut (8-Fr.) 6:4, 7:6 (7:3).